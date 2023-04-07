Бог вам не фраер!

От болтовни артиста в роли президента Путина у «патриотических» дебилов (а они вообще без мозгов) появилась типа мечта о том, что в случае атомной войны граждане России попадут в рай, а остальной мир просто сдохнет. Эти люди безусловно ничего не знают об институте «Бессмертие жизни» и о научном доказательстве реальности рая и ада, посему в их понимании ад и рай невозможны без бога.

Так вот меня удивляет даже не запредельная глупость этих «патриотов», а то, что они своего бога представляют в виде такого же кретина, как и они сами (хотя почему должно быть по-другому?). В их понимании бог такой дурак, что будет содержать в раю тупых бездельников только для того, чтобы их содержать. Простая мысль о том, что если бог и организовал ад и рай, то души в раю собраны не для безделья, а зачем-то богу нужны, - такая мысль до извилин «патриотов» дойти не способна.

«Патриоты», ну, взгляните на себя в зеркало, - ну кому могут понадобиться такие «гении», как вы? Ленивые и болтающие слова без понимания их смысла? Что - по-вашему бог совсем идиот?

Для примера снова повторю сказанное прошлым летом. В начале июня главный строитель железнодорожных грузовых вагонов, Тихвинский вагоностроительный завод, на котором трудилось 7 тысяч человек, остановил свою работу из-за отсутствия буксовых подшипников конического типа. Доллары есть, их полно, а подшипников нет – не продают!

Меня лично это особо задевает, поскольку 50 лет назад, в 1972 году я защитил дипломный проект «Цех по производству 1 миллиона тонн в год шарикоподшипниковой стали марки ШХ-15». Считалось, что в СССР получить миллион тонн этой стали – это даже студенту по уму. А сегодня нет подшипников?? Мы, студенты-электрометаллурги, обязаны были изучить технологию электрошлакового переплава, а ею тогда только в СССР получали самую чистую, самую лучшую в мире шарикоподшипниковую сталь! Пятьдесят лет назад! А сейчас из-за подшипников строительство вагонов остановлено. Из-за подшипников!

Без подшипников невозможны никакие механизмы, в которых что-то движется – не возможна современная промышленность как таковая. Уже к 1980 году в СССР подшипники выпускали 35 заводов! И сейчас меня ещё раз обозлила и заставила вновь вернуться к теме рая и к старой теме подшипников вот эта фотография

https://myrussia.life/upload/post/2021/09/06/15063/gallery/fee0608e5a847cb2be87831ce822e54d.jpg(1).jpg

Один миллиард! Эта такое количество самых разных подшипников выпускалось в СССР, чтобы обеспечить производство и строительство огромного количества самой разной техники и оборудования. Это же только в мозгах тупых интеллигентных придурков, пишущих тексты и обучающих артистов в роли Путина, что этим путиным говорить с телевизионной сцены, СССР выпускал только галоши. А на самом деле тупая интеллигенция СССР уничтожила одну из самых развитых в промышленном отношении стран.

И вот на развалинах СССР к власти пришли «самые умные» люди станы – интеллигенты! И пошло-поехало!

Уже к 2000 году выпуск подшипников в России сократился до 250 миллионов в год, но тут власть в России перехватила не менее тупая банда «защитников Родины» - фээсбэшников, - и даже от жалкой ельцинской промышленности к 2010 году осталось едва 20%, а производство подшипников упало до 50 миллионов штук в год и оставалось таким по начало войны с Украиной.

И вот эти, с позволения сказать, «люди» лезут критиковать Северную Корею!

А о КНДР вспомнил потому, что сначала прочёл сообщение о том, что за 4 дня с 15 марта КНДР запустило в сторону Японского моря 4 баллистические ракеты, причём, две – с подводных лодок. Кстати, а вы знали, что по количеству подводных лодок Россия находится на 4 месте в мире (56), США – на 3 (69), Китай- на 2 (79) и на первом месте находится КНДР – у них в строю 87 подводных лодок? И КНДР их строит ещё и на экспорт, как и ядерные электростанции.

Напомню. Подводные лодки КНДР все дизельные и небольшие, скажем, эксперты считают, что подводные ракетоносцы КНДР берут всего по две баллистические ракеты (на американских атомных подводных крейсерах - до 30). Но оно, к примеру, Лос-Анжелесу как бы и двух водородных бомб за глаза хватит. И, разумеется, эксперты уверяют друг друга, что подводные лодки КНДР «устаревшие», однако вынуждены признать, что шумными и теоретически обнаруживаемыми из них является только треть. А две трети из 87 подводных лодок КНДР обнаружить очень и очень непросто.

Это подтвердили события 2015 года, когда Южная Корея сквозь зубы сообщила, что по её данным из портов КНДР разом вышли 50 подводных лодок, а американо-южнокорейские противолодочные силы тут же и навсегда потеряли контакт с ними.

(Кстати, захваченная в 1998 году Южной Кореей севшая на мель подводная лодка КНДР типа Р-4 была отремонтирована и введена в состав военного флота Южной Кореи).

Поэтому у американских адмиралов нет ни малейшего желания ошиваться вблизи территориальных вод КНДР с риском получить торпеду от притаившейся корейской подводной лодки. Не так уж и давно, 27 марта 2010 года в Жёлтом море у пограничного южнокорейского острова Пэннёндо был торпедирован и потоплен корвет «Чхонан» ВМС Южной Кореи. Адмиралы КНДР сделали вид, что они тут ни причём, но корвет-то был потоплен торпедой! Ну, ладно.

А потом прочёл сообщение жителя дальнего Востока, что они лечить и протезировать зубы ездят в приграничные города Китая – там поставить протезы и надёжнее, и существенно дешевле. Так вот зубные врачи и протезисты в этих областях Китая – это корейцы из КНДР.

Ну и кроме этого, КНДР конкурирует на рынке смартфонов, её корпорация Madusan выпускает корейский смартфон с 8-ядерным процессором, безрамочным дисплеем и четверной основной камерой.

https://www.dailynk.com/english/wp-content/uploads/2022/06/20220619_mdh_madusan.jpg

А северокорейские фирмы «Hi-Tech Development centre» (бренд «Синбонг»), Achim Computer JV Company (выпускает всё, вплоть до процессоров с водяным охлаждением с 500 Gb жесткого диска и 4 Gb оперативной памяти) и другие ИТ-гиганты вроде «Кёнхын» и «Пёльмури» (бренды «Пёльмури» и «Потхонган») тоже выпускают вообще все — от USB-накопителей (8Gb, 16 Gb, 32 Gb) до ЖК-телевизоров на 32 и 42дюйма.

https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/9436263/6Wwhh9auQZy4EyoDWBM2iQ5405/ocr

Создаваемые КНДР огромные автомобильные транспортёры для баллистических ракет можно увидеть на их парадах – корейцы не строят легковых автомобилей, но всё остальное, вплоть до двухэтажных автобусов, создают. И создают все виды техники - до того, как Кремль по приказу США объявил КНДР блокаду, корейцы поставляли в Россию станки с ЧПУ.

Уму тупого «патриота» Кремля создание таких вещей просто недоступны, но такой придурок уверен, что есть какие-то там «русские», которые запросто могут такие вещи создать. Уже таких нет - уже по вашему, «патриотов», примеру все граждане России стали и становятся такими, как и вы, - тупыми болтунами, способными только охранниками в супермаркетах стоять.

Ну, а кому - какому богу - нужны тупые и ленивые болтуны? Так, что это корейцы КНДР попадут в рай, а вы, «патриоты» Кремля, просто сдохнете.

Бог вам не фраер! Такие тупые дебилы, как вы, ему не нужны. Вот это можно гарантировать.