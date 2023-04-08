Аресты ростовских судей. Трофейные пенсионеры с Красных Зорь

Ростовская семья Калабиных-Малиевских с улицы Красных Зорь 138/16 (Ростов-на-Дону)оказалась выкинутой на улицу, полностью выплатив ипотеку банку КБ «Центр-Инвест». Выселение состоялось 30 сентября 2022 года. Состоялось, несмотря на приостановку исполнительных действий. Пережив за это время несколько госпитализаций с инфарктом и инсультом, семья уже полгода проживает в своей машине под окнами бывшей квартиры.

Вопреки всей преступной цепи событий, включая банк (без уведомления поднявшего процентную ставку выплат, и продавшего квартиру Калабиных-Малиевских другой семье), предприимчивых покупателей Самохиных (вырвавшим квартиру у семьи пенсионеров и принявших активное участие в их выселении), полицию (позволявшую, например, Самохину вскрывать дверь ломом квартиры Калабиных-Малиевских, выбрасывать их вещи на улицу), ростовских судей (не пожелавших увидеть ничего существенного в полной выплате ипотеки банку), вопреки всем этим преступным событиям — ни ростовские, ни краснодарские, ни московские чиновники-гаранты нарушений не обнаружили. Ни во время осады семьи Калабиных-Малиевских, ни после их полугодового существования на улице.

Более того — в феврале 2023-го, когда Калабина пыталась ознакомиться с материалами по её заявлениям в отделе полиции № 3 УМВД Ростова-на-Дону, на неё же ещё правоохранители попытались организовать привлечение к ответственности (якобы напала на сотрудника полиции, на деле — сотрудник полиции вытаскивал её из отделения, когда Калабина сползала по стенке, чувствуя себя плохо).

Вот такая получается картина коллективной сомнительной репутации ростовских чиновников. Возникают невольные сомнения — по одну ли они сторону с законом? Может, дело семьи Калабиных-Малиевских — частный случай, обросший чередой несвязанных обстоятельств?

Между тем в начале апреля пришли новости о ростовских высокопоставленных судьях — председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва, зампредседателя Совета судей региона Татьяна Юрова, начальник Управления Судебного департамента Андрей Рощевский арестованы по уголовному делу о коррупции в судебной системе.

Здесь стоит отметить, что Татьяна Калабина с жалобами на денйствия ростовских судей обращалась за помощью и к Елене Золотарёвой, но обращалась тщетно (на тот момент председатель квалификационной коллегии судей Ростова). И, видимо, обращалась не только одна Калабина (очень далеко не одна), раз пришлось обеспокоить арестом столь высоких лиц. Невольно вспоминается комментарий семье ростовской судьи Светланы Пастушенко на предоставление ими справок по оплате банку: «Некогда мне с вами разбираться, у меня таких МНОГО. С банком теперь договаривайтесь».

Отметим, что кассация уже один раз отменяла решение о выселении. Однако суды 1-й и 2-й инстанций повторно вынесли решения в пользу банка, после чего собственно выселение и произошло.

И вот снова 4 апреля 4-й кассационный суд г. Краснодара снова отменил вынесенное в пользу банка решение.

Хотелось бы надеяться, что на этот раз суды низших инстанций смогут поставить справедливую точку в данном жилищном вопросе, вернув честным пенсионерам украденное у них жильё.

Очень хотелось бы надеяться.