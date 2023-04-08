Смотрю украинскую военную пропаганду (тоже очень недалёкую) и удивился тому, как «целый полковник запаса» Жданов злобно отреагировал вот на такое сообщение:

«Северная Корея объявила, что 25 — 27 марта вновь провела испытания ядерного подводного беспилотника «Хэир». Беспилотник за 41 час и 27 минут проплыл маршрут в 600 км в Японском море и взорвался в акватории перед уездом Хвадэ провинции Северный Хамгён. Беспилотник, по задумке корейских военных, должен скрытно подплывать к побережью противника и производить ядерный взрыв для вывода из строя гигантскими цунами корабельных группировок и портов».

Что в этом сообщении удивительного для страны, имеющей самый многочисленный в мире подводный флот? Но у Жданова чуть ли ни пена со рта пошла в вопле, что умирающие от голода корейцы не могли создать такой аппарат! Ну, никак!

И тут мне захотелось немного больше узнать именно об этом – о том, как корейцы умирают с голоду – и я просмотрел книгу «КНДР наизнанку», которую написала женщина, причём, она не на экскурсии в КНДР была, и не журналистом, а проработала там три года. Правда это были тяжёлые для КНДР годы, поскольку из-за аферы коронавируса и жесточайшей блокады, цены и условия жизни в свободной экономической зоне КНДР, в которой автор работала, резко возросли. Тем не менее, я решил поделиться с вами обширными цитатами на тему голода в КНДР из этой книги http://maxima-library.org/mob/b/533721?format=readhtml.

Сначала об авторе, чтобы оценить, в какой степени ему можно верить и в чём. Автор отрекомендовалась, как Александра Бывалая, в КНДР она работала HR-специалистом в приморском городе Расон на совместном российско-северокорейском предприятии, куда её приняли, скорее всего, ввиду знания китайского языка.

Это существенно, поскольку, как можно понять, незнание корейского языка затрудняло ей общение с собственно корейцами, и она могла общаться только с теми из них, кто знал китайский. Кроме того, она далека от каких-либо технических знаний, к примеру, я так и не понял, чем, собственно, занималось то совместное российско-северокорейском предприятии, на котором она работала.

Или вот такой пример. В беседах с корейцами она как бы поняла, что в домах собственно корейцев сильное ограничение электроэнергии.

«Я разговорилась с корейскими коллегами по поводу отключения света. Товарищ Пак Мен Ок сказал, что да, дескать, в его доме свет включают утром на 2 часа и вечером ненадолго. А коллега, которая владела русским языком, сказала, что свет в их доме будет всегда. «Как это?» – поинтересовалась я. А очень просто. Они всем домом скинулись, пришел мастер и установил им, по словам коллеги, «коробку» 30 на 30 сантиметров. Что это было, мне коллега объяснить не смогла, а я недоумевала, почему бы такую же «коробку» не установить во всех домах? Но, видимо, «коробка» по карману не всем…».

«Коробка 30 на 30 сантиметров даёт электроэнергию» – это вот такое объяснение типичного современного интеллигента проблем обеспечения электроэнергией. Ну, хорошо, нет электроэнергии, но ведь дальше читаем:

«Здесь нужно отметить, что властями ведется учет каждого транспортного средства: велосипеда, электровелосипеда, электромопеда. Я не говорю уже о мотоциклах и автомобилях. Каждое средство имеет свой номер, и передвижение без регистрации запрещено. Популярностью из-за своей универсальности пользовались электровелосипеды китайского производства. Это гибриды, которые управляются по принципу мопеда (есть ручной газ и тормоз), но работают они не на бензине, а от аккумулятора, который заряжается от сети 220 вольт. Отключив «зажигание», можно ехать как на обычном велосипеде.

Но в целом электровелосипед не доставлял никаких хлопот. До пандемии автор объездила практически все побережье Расона. Мне довелось увидеть интересное поселение. Темно-розовые дома напоминали двухэтажные кондоминиумы с небольшой приусадебной территорией. Их было не больше двадцати. Само поселение находилось практически на берегу и имело выход к морю. На меня там смотрели больше с интересом, а не с подозрением. Дальше по побережью мне проехать не удалось, так как я наткнулась на военную часть. Увидев людей в форме, я решила повернуть назад в Расон».

Простите, но как «бедным корейцам» пользоваться электровелосипедами, если они ограничены электроэнергией? Как и где они заряжают аккумуляторы?

Из-за трудностей с языком и своего «современного» культурного уровня, автор вряд ли была способна понять образ мыслей корейцев – систему их ценностей. То есть понять, за что корейцы ценят существующие порядки и почему им не нравятся порядки, к примеру, российские? Даже трёх лет ей оказалось мало, чтобы понять корейский образ мыслей с точки зрения реальных ценностей для корейца, и даже то, что она была, так сказать, «расконвоирована» (туристов везде сопровождают обязательные экскурсоводы) и свободно передвигалась везде и общалась с кем хотела, не сильно ей помогло. Вот, к примеру, автор сообщает:

«Северокорейцы полюбили строить многоэтажные дома. Уж не знаю, для чего. Возможно, хотят угнаться за братьями с Юга и показать, что они могут больше, выше и ярче».

Так выглядит Пхеньян :

https://farm9.staticflickr.com/8080/8301483490_f960feac61_k.jpg

А так он выглядит ночью:

https://ic.pics.livejournal.com/torontobronto/77011681/2552/2552_900.jpg

Чувствуется острая нехватка электроэнергии. Но вернёмся Расон.

«В Расоне вся инфраструктура находилась на первых этажах жилых домов: магазины, парикмахерские и прочее. Жилые подъезды находились на другой стороне. Например, на первом этаже семиэтажного дома (фото выше) были расположены два продуктовых магазина, парикмахерская и мастерская по пошиву одежды. В других домах со стороны проезжей части были кафе, рестораны и магазины промышленных товаров и одежды.

…Посмотреть, как дела обстоят в северокорейских квартирах, практически никому из российских коллег не довелось. Несмотря на беспрепятственный режим перемещений по городу, в отличие от туристов, к которым был приставлен сопровождающий, нам было все равно запрещено посещать корейские квартиры.

…Но так как у автора все-таки было огромное желание осмотреть планировку и интерьер, приходилось «подсматривать». Конечно, я не ходила по улицам и не заглядывала в окна (тогда бы я точно уехала еще в первый год пребывания в Расоне). Я «подсматривала» из автобуса, который развозил нас и наших корейских коллег по домам. Так как максимальная скорость, с которой разрешалось передвигаться по расонским дорогам, была 40 километров в час, то, когда уже стемнело, можно было кое-что подсмотреть.

…Я не видела в этих домах ни одного наглухо зашторенного окна, хотя дома стояли напротив друг друга «лоб в лоб». В этих квартирах тюль и плотные шторы, видимо, выполняли только роль декора. Были квартиры, в которых не было ничего: ни штор, ни занавесок, ни тюлей. На потолке явно просматривалась одиноко висящая лампочка Ильича, бело-серый потолок и такие же стены. В обеспеченных же квартирах мне удалось разглядеть китайского производства люстры. В одной квартире даже была инсталляция под хрусталь (а может, это и был хрусталь), настенные ковры, а в кухонной зоне высокий деревянный сервант. Но было одно, что объединяло хозяев этих квартир. Это «иконостас» по-северокорейски: портреты товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира».

Как вы поняли и как это поняла автор книги – в КНДР хоть и обеспечивают всех трудящихся прекрасными бесплатными квартирами, но эти квартиры очень бедные – ничего в них нет! Кстати, другого автора, смотревшего по телевизоры репортаж посещения Ким Чен Ыном типичной семьи в типичной квартире, поразило: «Нам демонстрируют спальню, в которой почему-то нет кровати, зато есть холодильник... Опять нет отопительных приборов и даже занавесок». Поскольку в спальне стоял и большой шкаф, то этот автор делает предположение: «Наверное, кровать прячется в шкафу!», - сам не понимая, насколько это его саркастическое предположение правильное.

В своё время в самом начале 90-х, я как-то ехал из аэропорта Павлодара в родной город Ермак в машине с главным инженером соседнего завода железобетонных конструкций – советским корейцем по национальности. Разговорились, и он рассказал, что после развала СССР с ним связался родственник из Южной Кореи, довольно богатый бизнесмен (в данном случае это важно) и наш кореец пригласил его к нам в Казахстан. Тот приехал, пожил у нашего корейца в его типичной советской квартире, и был немало удивлён тем, что увидел. К примеру, посмотрев на сервант с горами посуды и хрусталя, он удивлённо спросил - а зачем это? Ты собираешься открыть ресторан? Увидев огромный шкаф с книгами, он удивился - разве в СССР нет библиотек? Вопросы капиталистического корейца удивляли советского корейца, но всё прояснилось, когда этот наш кореец поехал в Южную Корею с ответным визитом в гости к этому бизнесмену. Тот его встретил в аэропорту на шикарном автомобиле, привёз в просторную квартиру, в которой была самая новейшая на тот момент электронная техника. Жена готовила на кухне угощения (корейский стол требует очень много блюд), но когда подошло время садиться за еду (кстати, садиться на пол), то выяснилось, что у этого бизнесмена нет посуды для угощения гостя. Дочь бизнесмена тут же сбегала в фирму проката и взяла на прокат всё необходимое для еды. А вечером она сбегала в ту же фирму, и взяла на прокат постель – матрасы, которые постелили на полу. Мы с этим корейцем обсудили его рассказ и пришли к выводу, что при всём при том, этому бизнесмену было бы дешевле все эти вещи иметь свои. Но мешал корейский менталитет - зачем это иметь, если ты не пользуешься этим регулярно?

Вот, кстати, фото Ким Чен Ына с женой во время посещения ещё в 2012 году квартиры простого корейца с целью ознакомления, как простые корейцы живут.

https://r2.mt.ru/r25/photoE8A1/20008149664-0/jpg/bp.jpeg

https://ic.pics.livejournal.com/hanber/45283755/570797/570797_900.jpg

Фото, понятное дело, рекламное, но нам важен быт – корейцам мебель, вернее, столько мебели, как необходимо нам, просто не нужно.

И вот эта установка корейского образа мыслей – иметь только то, чем ты пользуешься, - прошла мимо автора книги «КНДР наизнанку», хотя она прямо носом тыкалась в очевидные отличия взглядов на жизнь, к примеру:

«В КНДР автора очень поразило, что практически в каждом корейском ресторане стоял рояль. Всегда новый и настроенный. Можно было сесть и что-нибудь сыграть. Я также была удивлена, что официантки в ресторанах Расона знают нотную грамоту и без труда играют сложные аккорды по только что увиденным нотам. Я разговорилась с одной официанткой, чтобы узнать, где она училась играть на фортепиано. Девушка ответила (она к тому же разговаривала по-китайски), что обучалась игре на фортепиано в школе».

Мы считаем, что очень важно иметь «крутую тачку», а корейцы считают важным уметь играть на каком-либо музыкальном инструменте. Кого тут считать дебилами – нас или корейцев?

На мой взгляд, эта Александра Бывалая по своему образу мыслей типичная жертва российского телевидения, то есть ни о социализме, ни о СССР ничего не знает и судит обо всём сугубо с позиций современного либерала. К примеру, в книге есть глава о собаке автора и о переживаниях в связи с тем, что эту собаку пришлось оставить в КНДР при возвращении автора в Россию, но я так и не понял, замужем ли она и есть ли у неё дети. Ничего нет и о корейских детях – дети, видимо, не входят в круг интересов автора – не собаки, небось.

Но в связи с вот таким уровнем развития нашего поставщика информации, я полагаю, что можно верить её показаниям в отношении того, что она безусловно видела и безусловно понимает.

Итак, как голодают корейцы.

«Истинно северокорейское блюдо – это холодная гречневая лапша Пхеньян рэньмён… Это блюдо на любителя азиатской кухни. Гречневая лапша подается в бульоне со льдом, который имеет пряный кисловатый вкус. Также в блюдо добавляется нарезанная свинина, свежий огурец, кимчхи, сваренные дольки яйца и маленькие колечки красного перца. Лапша очень острая для европейского желудка, но попробовать ее стоит. Рэньмён по-пхеньянски уже достаточно знаменит не только в Северной Корее, только потому, что именно это блюдо Верховный маршал товарищ Ким Чен Ын «привез с собой в Южную Корею, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина во время межкорейского саммита». Что, естественно, не осталось без внимания.

В Расоне же гречневую лапшу по-пхеньянски можно было отведать в любом сиктане (столовой). И стоила она от 10 китайских юаней (примерно 111 рублей. Из-за наплыва «гостей из Китая» рестораны принимали юани).

Понятно, что это лапша очень сытная и стоит очень недорого, надо сказать, что и порции за 111 рублей на вид не хилые:

https://fastly.4sqi.net/img/general/600x600/1605547_Ufqu_pzUZxXUMDxFoL8nKYuj_FjDt2FBzPBf9pGK22s.jpg

Надо сказать, что мне недавно пришлось ужинать в одной из московских «Шоколадниц». Конечно, эта сеть ресторанов не из первых, но всё же! Я заказал бифштекс с яйцом, так мало того, что сам бифштекс был толщиной миллиметров 7, так бифштекс ещё и чуть ли не без остатка уместился под варёным яйцом, правда, сваренным способом «пашот». Стоила порция 390 рублей.

Но тут, понятное дело, вопрос о зарплате в КНДР. Дело же не только в цене товаров, но и в возможности их купить! Однако о зарплате в КНДР у автора книги сведений – ноль! Придётся эту зарплату оценить по количеству ресторанов и прочих столовых - ведь если бы у корейцев не хватало зарплаты покупать в ресторанах блюда за эти цены, то и этих забегаловок не было бы.

«Но что касается различных пивных и ресторанов, их было огромное количество в Расоне. Заведения можно было до пандемии разделить по такой типологии – по национальности хозяина. Например, кафе, где хозяином был китаец или китаянка, не отличались друг от друга интерьером и имели вид приграничных забегаловок. В помещении, как правило, был один большой общий зал с маленькими индивидуальными комнатками-кабинками. В китайских кафе можно было заказать в основном китайскую еду, но были и северокорейские блюда. Излюбленным местом была китайская пельменная возле центрального рынка, там можно было попробовать около 10 видов китайских пельменей. К сожалению, все китайские заведения были закрыты после февраля 2020 года. Китайцы-хозяева уехали в январе домой в Китай праздновать восточный Новый год, но вернуться не смогли.

Хозяева-корейцы, как правило, держали небольшие пивные. Но что касается корейских ресторанов, это очень интересная история. Они отличались изысканностью и очень интересным интерьером. Отделка стен была выполнена из натурального лакированного дерева…

Рядом с «Домом чая» был ресторан «Пулькоги». Я позволю себе перевести название как «Барбекюшная». Вообще, пулькоги – это блюдо корейской кухни, обычно готовится из маринованной говядины или телятины, иногда из курятины или свинины. Пулькоги означает «мясо на огне» по-корейски, название происходит от способа приготовления на открытом огне».

Как вы поняли, выясняется, что для корейцев шашлыки тоже не экзотика. И повторю, раз много забегаловок, значит, много и посетителей.

Но продолжим о продуктах.

«В Расоне было несколько основных мест паломничества за продуктами и товарами. Это Центральный рынок, Международный торговый центр, малый рынок и небольшие магазинчики.

Центральный рынок был представлен двумя большими павильонами (не считая павильонов поменьше). Один был продуктовый, во втором можно было приобрести предметы личной гигиены, косметику, бытовую химию, одежду и обувь. Больший интерес, конечно, представлял продуктовый павильон. В цокольном этаже можно было купить морепродукты в свежем (живом) виде и в вяленом. Гребешок, мидии, песчанки. Крабы, морские ежи. Кальмар и осьминог. Креветки различных размеров. У гостей из Поднебесной спросом пользовались морепродукты в вяленом виде, так как это можно было увезти без проблем в Китай».

Китай давно уже обеспечен всеми видами продуктов, и если китайца ездят за продуктами в КНДР, то о чём это говорит? Полагаю, о том, что в КНДР всё дешевле, нежели в Китае.

«Мы открывали для себя привычные для нас в России, но северокорейские продукты. Среди нас, моих коллег-приятельниц, была даже такая игра «посмотри, что я нашла в супере». Мы «обнаружили» северокорейскую минералку, растворимый кофе «три в одном», питьевые женьшеневые бады с группой витаминов B, темное пиво «а-ля Бархатное» и другие продукты.

…К третьему году пребывания в Северной Корее мы, естественно, пользовались северокорейской продукцией. Овощи и фрукты были намного вкуснее привезенных из Китая, местные снеки и напитки были тоже ничем не хуже иностранных».

Теперь пару слов об отдыхе корейцев так, как его видела автор книги.

«В разгар купального сезона из соседнего Китая приезжали туристы. Местные также оккупировали пляж. Корейцы, как правило, приезжали всем семейством, ставили палатки и готовили морепродукты на газовых конфорках, потому что костры было запрещено разжигать по местным законам. Далее досуг заключался в пении караоке и танцах на берегу под сопровождение спиртных напитков. Корейские мужчины не мелочились. Они распивали на солнце 20-градусные соджу и зачастую под конец дня можно было увидеть лежащие на песке тела или торчащие из палаток ноги». Автор в примечании поясняет: «Соджу – традиционный корейский алкогольный напиток. Объемная доля спирта может составлять от 13% до 45% (наиболее популярный вариант 20%). Изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна. Представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом спирта, сладковатую на вкус».

Как видите, у граждан КНДР вполне хватает зарплаты и на вот такой отдых на море.

Ну и автор женщина, посему в книге очень много текста с иллюстрациями о косметике.

«Отдельная история – это северокорейская косметика. Эта тема, пожалуй, заслуживает отдельной главы…. Хочу сказать, что, например, тушью для ресниц я бы продолжила пользоваться и в России, если бы была такая возможность. Она была ничем не хуже туши марки «Лореаль» (да простит меня Лореаль)…

Мирэ. Это самый любимый мой северокорейский бренд. Нравилось и качество, и упаковка. Самое интересное, что ассортимент фирмы не ограничивался косметикой для лица, были также средства личной гигиены, например зубная паста (фото выше). Она была бестселлером. Гости из Китая забегали в торговый центр, трясли упаковкой и кричали на весь торговый центр: «есть ли такая зубная паста». Этими же гостями северокорейская косметика до пандемии вывозилась в Китай коробками».

Ну и в завершение.

«Хочется развеять миф о том, что в Северной Корее ничего нет и не было. С приходом к власти младшего из семьи Ким экономика Северной Кореи начала набирать обороты. К моему приезду в 2018 году в Расон здесь уже было множество северокорейской продукции. Оценить, конечно, сложно, но ориентировочно более 60% от общего числа предложений на рынке».

Ну и как с отечественной продукцией в России или на той же Украине? Есть в магазинах 60% высококачественных товаров местного производства? Таких, чтобы даже китайцы расхватывали и увозили коробками?