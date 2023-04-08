Сексолог в халате лучше, чем китаист на лабутенах?

Посольство Украины в Болгарии разместило видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в домашний халат. Потом очухались, переписали ролик, где посол уже в жакете.

Что по мне, то пусть бы хоть голая записалась, тетя фактурная, к тому же сексолог по профессии, я б не возражал. Но протокола в украинском МИДе, видимо, вообще не существует. Весь мир хохочет над украинской дипломатией, особенно "обиженная ливерная колбаса" канцлер Германии. Но танки "Леопард", несмотря на это, посылает.

Наша дипломатия, наоборот, суперпрофессиональная. Еще бы! Такие традиции! Захарова вон по-китайски может разговаривать и на лабутенах "Калинку" танцует. Но успехов нашей дипломатии что-то не видать.

Вот как это объяснить? Меня это расстраивает как гражданина.

И ведь давняя это болезнь. Помню еще четверть века назад перед служебной поездкой в Америку меня инструктировали: можешь встречаться с кем угодно и где угодно, говорить о чем угодно, но не подходить ближе километра к российским дипучреждениям!

А.Б.