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Московский листок

Где, кроме Сочи и Ялты можно отдохнуть летом?

Опубликовано 08.04.2023 в разделе комментариев 0

лавров мид захарова
Где, кроме Сочи и Ялты можно отдохнуть летом?

Россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять визы, пишет портал «Объясняем.рф».

Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.

Более того, в Армении и Белоруссии соотечественникам для въезда даже не требуется заграничный паспорт. Правда, я точно не знаю, где в Армении и Белоруссии море?

И почему не предлагают Монголию?

А.Б.



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