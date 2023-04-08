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Московский листок

Почему они воюют охотней нас?

Опубликовано 08.04.2023 в разделе комментариев 1

израиль правые нетаньяху
Почему они воюют охотней нас?

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.

Это происходит после теракта в Тель-Авиве, где один человек погиб и по меньшей мере шестеро пострадали, сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) – мобилизовать дополнительные силы. Премьер-министр призывает граждан следовать указаниям служб безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства для прессы.

В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо.

Я вот о чем - сколько у нас было терактов? И много ли у нас прошло после них мобилизаций?

И вот же - никаких очередей из беглых резервистов на границе с Монголией... Может, кому не нравится перспектива быть мобилизованным, с самого начала не живет в Израиле? А кто живет - идет на призывной пункт, без разбора пола и возраста...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Потомучтоуних нет Володьки Х У Й Л О
До Мурашек под нас р а т ь хочет Х у й л о написал 08.04.2023 10:30
Володька Х У Й Л О обдолбался гашишей, вступил в половой контакт с Димой Мендель, издал указ о прекращении СВО на Украине и одновременно выплате репараций за каждого убитого украинца, выпустил всех политзаключенных и назначил новые выборы, предварительно расстрелял всех мэров, Совет Федераций в полном составе и Избирательную Комиссию , включая эллочку панфилову.
Москва Кремль 1 апреля 2023 года
Володька Х У Й Л О смотрит в окно, на дворе темным-темно
На посту стоит Зиничев, еле-еле на ногах
Шпилил он Володьку, дремлет теперь
Мошки бьются об стекло
Звезды светят и луна, а в округе тишина
Пидары с ФСО вдоль дорог стоят
Дело рук Володьки Х У Й Л О
Пидары с ФСО никак не сбросят Х У Й Л О
Занималась онани (занималась онани )
Занималась онани, эх!
Онанизмом, онанизмом вся ФСО
Вся ФСО, фсо, фсо
Видели их, истинный крест
Вся губерня, весь уезд
Проснашали страну и теперь туман
Что не весел, Володька Х У Й Л О?
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