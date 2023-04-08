Почему они воюют охотней нас?

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.

Это происходит после теракта в Тель-Авиве, где один человек погиб и по меньшей мере шестеро пострадали, сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) – мобилизовать дополнительные силы. Премьер-министр призывает граждан следовать указаниям служб безопасности", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства для прессы.

В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо.

Я вот о чем - сколько у нас было терактов? И много ли у нас прошло после них мобилизаций?

И вот же - никаких очередей из беглых резервистов на границе с Монголией... Может, кому не нравится перспектива быть мобилизованным, с самого начала не живет в Израиле? А кто живет - идет на призывной пункт, без разбора пола и возраста...

А.Б.