Макрон прилетел в Китай. Цель поездки – убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы та прекратила военные действия.

Как и во время поездки в США, Макрона сопровождает целая делегация, в частности, режиссёр Жан-Жак Анно, снявший фильм о Тибете, сражающемся со злыми китайскими оккупантами. Видимо из опасений, что Макрон может не справиться, с ним едет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тоже очень любимая в КНР.

По мнению президента Франции, эти люди помогут ему напомнить о тесных культурных франко-китайских связях.

Судя по всему, итогом поездки станет: "Не получилось!" Наверно, так и было задумано... Блинкен же сказал, что прекращение огня недопустимо.

А.Б.