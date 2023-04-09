Неудачливые холуи Китая

В СССР я покупал журнал «Зарубежное военное обозрение», в котором публиковались данные о всех армиях потенциальных противников СССР, даже об армии каких-то там Чили или Уругвая были подробные данные. И только о союзниках по Варшавскому договору данных, понятное дело, не было.

И через несколько лет я вдруг заметил, что никогда не было данных и об армии Финляндии. Потом, пытаясь, всё же узнать о ней побольше, выяснил, что армия Финляндии оснащалась советским оружием, по крайней мере её авиация комплектовалась советскими самолётами. Финляндия была не просто нейтральной, она была благожелательно-нейтральной. Надо понимать Байдена, когда тот говорит, что Путин, дескать, хотел «финляндизации» Украины, а получил «натовизацию» Финляндии.

Да, теперь благодаря тупым и подлым идиотам во власти России бывшая благожелательно-нейтральной Финляндия вошла в НАТО, вдвое увеличив границы с этим бывшим дружелюбным, а теперь безусловно враждебным военным блоком.

А эти тупые идиоты российского телевидения радуются тому, что, дескать, им удалось записаться в холуи Китая. Эти кретины продолжают прыгать, почему-то считая себя такой ценностью, которую китайцы будут защищать. Какими же идиотами надо быть, чтобы считать, что такое говно, каким сегодня предстаёт России перед всем миром, кто-то всерьёз будет уважать и из-за уважения хотя бы помогать? Не дождётесь, кретины!

Сделал совсем короткий ролик – меньше 3 минут. Так, что смотрите.

https://www.youtube.com/watch?v=q2veNpJDDQE

По обыкновению и мой текст, на сей раз в виде нескольких фраз.

«В день вступления Финляндии в НАТО и, в связи с этим увеличения ВДВОЕ границ России со странами НАТО, раздались соловьиные трели самой известной падлюки Российского телевидения.

(Отрывок передачи Соловьёва)

Всё это замечательно, но в этот день президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправились в Китай с трехдневным визитом, в связи с чем китайский посол в Евросоюзе Фу Цун дал интервью газете The New York Times, в котором сообщил, Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем — это не более, чем риторический прием. На самом деле Пекин не только не выступает в поддержку военной операции на Украине, но даже не признает Крым российским, соответственно, не признает российскими и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, и, само собой, Китай не оказывает никакой военной поддержки Москве.

Это вы вздрогнете! И не раз!»