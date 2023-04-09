За судьями пришли...

В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса силами десанта из ФСБ и СК. При этом на ТВ и в медиаконцентраторах в топах ничего, хотя в некоторые печатные СМИ информация уже просочилась.

Задержания ростовских судей, подозреваемых в коррупции, продолжаются с 3 апреля. Первые обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя совета судей Татьяны Юровой. По информации источника редакции, уже тогда в уголовном деле фигурировали как минимум семь человек. Вскоре сотрудники ФСБ задержали и председателя регионального совета судей вместе с начальником управления судебного департамента. Оба проходят по делу как соучастники Золотаревой.

4 апреля Золотарева подала в отставку по собственному желанию, и ее поместили под домашний арест на два месяца. 5 апреля московские оперативники обыскали дома еще нескольких ростовских судей. Сейчас в списке подозреваемых — 32 фамилии, среди которых не только сотрудники судебной системы, но и чиновники, фигурируют несколько статей: «Мошенничество», «Получение взятки», «Злоупотребление полномочиями».

В общем, погром и революция, но что-то не радостно. Потому что все это давно лежало на поверхности, а люди по приговорам этих судей уже успели отсидеть, и не по одному разу, выйти, уехать за границу или умереть (часто ваыбор именно такой), а ростовская судебная машина продолжала и продолжала штамповать чудовищные приговоры. И не только ростовская - она же и в Краснодарском крае, и в Ставрополье - и люди те же. Да и в Москве уже председатель Бутырского районного суда Москвы - бывший председатель Ворошиловского суда Ростова-на-Дону...

А журналист Сергей Резник, лауреат премии имени Сахарова, к примеру, просто эмигрант в одной из стран ближнего зарубежья - именно через него я столкнулся впервые с ростовской судебной системой, которая за пару слов отправила известного журналиста за решетку, потом добавила новый срок уже в заключении. А сейчас завели на него новое дело - чтобы не вздумал вернуться...

Какие там 32 фамилии... Тот же Резник пишет: "К сожалению, в Ростове нет ни одной гильотины. Потому что даже по этому показателю российское производство отстает от экономики Франции на все те же два с третью века. Впрочем, при отсутствии гильотин, нашлось бы много добровольцев..."

А.Б.