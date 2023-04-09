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Московский листок

Россиянам хотят предложить для отдыха самую криминальную страну

Опубликовано 09.04.2023 в разделе комментариев 2

отдых курорт
Россиянам хотят предложить для отдыха самую криминальную страну

С экономической точки зрения российским туристам сейчас выгоднее лететь на отдых в Венесуэлу, нежели на популярные курорты Турции. Такую альтернативу в интервью официозному РИА Новости озвучил Роман Фроленко, глава российско-венесуэльской торговой палаты.

Правда, есть пара проблем – отсутствие прямого авиасообщения между странами. На данный момент по маршруту всего два раза в месяц летает венесуэльская авиакомпания Conviasa, а также турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Вторая - практически полное отсуствие туристической инфраструктуры.

Ну и портал World Population Review опубликовал рейтинг самых опасных для туристов стран мира, где 1 место с рекордным показателем в 83 преступления на 100 тысяч жителей заняла Венесуэла.

А так тепло и море хорошее...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Aleko 1, написал 09.04.2023 11:22
"Скажи мне, кто твой друг..."
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(без названия)
плесень написал 09.04.2023 10:56
ну вот, щас долбаные туристы заразу и из венесуэлы потащат мало им ебипта. желтая лихорадка, тиф, трипаносомоз, шистосоматоз, филяриоз, онхоцеркоз, стойкая к хлорохину малярия и прочее.
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