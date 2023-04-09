Россиянам хотят предложить для отдыха самую криминальную страну

С экономической точки зрения российским туристам сейчас выгоднее лететь на отдых в Венесуэлу, нежели на популярные курорты Турции. Такую альтернативу в интервью официозному РИА Новости озвучил Роман Фроленко, глава российско-венесуэльской торговой палаты.

Правда, есть пара проблем – отсутствие прямого авиасообщения между странами. На данный момент по маршруту всего два раза в месяц летает венесуэльская авиакомпания Conviasa, а также турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Вторая - практически полное отсуствие туристической инфраструктуры.

Ну и портал World Population Review опубликовал рейтинг самых опасных для туристов стран мира, где 1 место с рекордным показателем в 83 преступления на 100 тысяч жителей заняла Венесуэла.

А так тепло и море хорошее...

А.Б.