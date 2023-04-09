Россиянам хотят предложить для отдыха самую криминальную страну

С экономической точки зрения российским туристам сейчас выгоднее лететь на отдых в Венесуэлу, нежели на популярные курорты Турции. Такую альтернативу в интервью официозному РИА Новости озвучил Роман Фроленко, глава российско-венесуэльской торговой палаты.
Правда, есть пара проблем – отсутствие прямого авиасообщения между странами. На данный момент по маршруту всего два раза в месяц летает венесуэльская авиакомпания Conviasa, а также турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
Вторая - практически полное отсуствие туристической инфраструктуры.
Ну и портал World Population Review опубликовал рейтинг самых опасных для туристов стран мира, где 1 место с рекордным показателем в 83 преступления на 100 тысяч жителей заняла Венесуэла.
А так тепло и море хорошее...
А.Б.
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Aleko 1, написал 09.04.2023 11:22
плесень написал 09.04.2023 10:56