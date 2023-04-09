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Московский листок

Постсоветская Польша столкнулась с досоветскими болезнями

Опубликовано 09.04.2023 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Постсоветская Польша столкнулась с досоветскими болезнями

С начала года в Польше растет количество пациентов с инфекционными заболеваниями. В частности, в несколько раз вырос показатель заболеваемости туберкулезом, коклюшем и полиомиелитом. Также вызывает беспокойство тенденция роста случаев заболеваний, передающихся половым путем.

По данным Отделения эпидемиологии инфекционных болезней Национального института здоровья населения, с 1 января по 15 марта 2023 года был выявлен уже 191 случай заболевания коклюшем, тогда как за аналогичный период прошлого года заболевших было в семь раз меньше. С начала года по сравнению с первым кварталом 2022 года случаев заболевания полиомиелитом было зарегистрировано в девять раз больше и на 20 тысяч – ветряной оспой.

Проблема не только польская, конечно.

В современных и вроде бы развитых странах стали часто экономить на хорошо забытом старом - на профилактике уже, как кажется, побежденных болезней. Ну кто сейчас умирает от коклюша и даже от полиомиелита?

И фактически прекращена обязательная вакцинация от "детских болезней". Польша свободная страна, это не советские времена, кто хочет - вакцинирует детей, кто не хочет - нет. Вот и получите...

А туберкулез в советские времена вообще относился к так называемым социальным болезням - меры принимались государством, причем дорогостоящие. Например, больным открытой формой туберкулеза немедленно выделялось отдельное жилье. Бесплатные санатории в Крыму, причем на полгода и больше... Кто сейчас на такое пойдет?

А один больной открытой формой туберкулеза в автобусе в час пик - это сразу десятки инфицированных. И это не исключительно польская проблема...

 А.Б.



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