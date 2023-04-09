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Московский листок

Сегодня Вербное воскресенье

Опубликовано 09.04.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Сегодня Вербное воскресенье

В Иерусалим Иисус прибыл верхом на осле, в простых одеждах - других у него просто не было, да и осел был не его. Жители города верили, что Христос освободит их от гнета римлян, и встречали его с почестями, бросая под ноги пальмовые ветви. В жарких странах пальмовые ветви до сих пор остаются символом праздника, но в России вместо пальмы стали использовать вербу — одно из самых первых растений, распускающихся весной.

Заметим - Москва Третий Рим, и это предмет гордости... Выходит, празднуем несостоявшиеся надежды иудеев на освобождение от Рима, которому мы наследуем... Ну и верба вместо пальмы - это не хуже Венесуэлы заместо Турции из предыдущего сюжета.

А что не курорты Баренцева моря? У нас что, морей мало?

 А.Б.



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