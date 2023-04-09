В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте! В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса силами десанта из ФСБ и СК. При этом на ТВ и в медиаконцентраторах в топах ничего, хотя в некоторые печатные СМИ информация уже просочилась. Задержания ростовских судей, подозреваемых в коррупции, продолжаются с 3 апреля. Первые обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя совета судей Татьяны Юровой. По информации источника редакции, уже тогда в уголовном деле фигурировали как минимум семь человек. Вскоре сотрудники ФСБ задержали и председателя регионального совета судей вместе с начальником управления судебного департамента. Оба проходят по делу как соучастники Золотаревой. 4 апреля Золотарева подала в отставку по собственному желанию, и ее поместили под домашний арест на два месяца. 5 апреля московские оперативники обыскали дома еще нескольких ростовских судей. Сейчас в списке подозреваемых — 32 фамилии, среди которых не только сотрудники судебной системы, но и чиновники, фигурируют несколько статей: «Мошенничество», «Получение взятки», «Злоупотребление полномочиями». В общем, погром и революция, но что-то не радостно. Потому что все это давно лежало на поверхности, а люди по приговорам этих судей уже успели отсидеть, и не по одному разу, выйти, уехать за границу или умереть (часто выбор именно такой), а ростовская судебная машина продолжала и продолжала штамповать чудовищные приговоры. И не только ростовская - она же и в Краснодарском крае, и в Ставрополье - и люди те же. Да и в Москве уже председатель Бутырского районного суда Москвы - бывший председатель Ворошиловского суда Ростова-на-Дону... А журналист Сергей Резник, лауреат премии имени Сахарова, к примеру, просто эмигрант в одной из стран ближнего зарубежья - именно через него я столкнулся впервые с ростовской судебной системой, которая за пару слов отправила известного журналиста за решетку, потом добавила новый срок уже в заключении. А сейчас завели на него новое дело - чтобы не вздумал вернуться... Какие там 32 фамилии... Тот же Резник пишет: "К сожалению, в Ростове нет ни одной гильотины. Потому что даже по этому показателю российское производство отстает от экономики Франции на все те же два с третью века. Впрочем, при отсутствии гильотин, нашлось бы много добровольцев..." https://forum-msk.org/material/news/1... А пока снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381 Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Кратко: - Карл III поругался с Церковью Англии из-за коронации, хотя, строго говоря, именно он и есть глава англиканской церкви - Венгрия ужесточает контроль масличных культур и зерна, поступающих в страну с Украины, и предлагает вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию - Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд - Украинский посол в Лондоне заявил, что в украинские вооружённые формирования был призван миллион человек - В результате обстрела Калининского района Донецка 9 погибших и 7 раненых. ВСУ обстреляли автобусную остановку в Лисичанске. Погибло трое 1. Россиянам хотят предложить для отдыха самую криминальную страну https://forum-msk.org/material/news/1... 2. Сегодня Вербное воскресенье https://forum-msk.org/material/news/1... 3. Постсоветская Польша столкнулась с досоветскими болезнями https://forum-msk.org/material/news/1...



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