Бутырский суд. Как неувязки в документах не мешают делать отчетность

6 апреля 2023 г. в Бутырском суде (г. Москва) прошло последнее судебное заседание по уголовному делу, возбуждённому на Отабека Салмонова (просто совпадение, что возглавляет этот суд бывшая судья Ворошиловского суда Ростова-на-Дону).

За судьями пришли...

По версии сотрудников ГИБДД — Салмонов был виноват в езде в пьяном виде, что доказал его (Салмонова) отказ от медосвидетельствования.

По версии Салмонова — он пьяным не был, кроме того, после небольшого ДТП сам настоял на вызове полиции, что не стал бы делать, будучи в пьяном виде.

Что произошло на самом деле? Разберём подробнее.

Мы уже писали о новой системе ГИБДДШников, помогающей им быстро и беспроблемно закрывать план по пьяным водителям. А именно — водителя (трудового мигранта) останавливают, говорят, что он будет оштрафован

за незначительное правонарушение (например, за отсутствие ремня). В действительности, ему, пользуясь его недостаточным знанием русского языка, предлагают на подпись документы, в которых он отказывается от медосвидетельствования. Такой отказ фактически равнозначен признанию в езде в пьяном виде.

Далее проходит суд, о котором человек может и не узнать, и, соответственно, крупный штраф и лишение прав. Далее, если человек остановлен повторно, он может получить крупный штраф за езду без прав. Но это ещё «хороший» вариант. Ведь с ним могут снова провернуть такую же «шутку», и в этом случае ответственность за езду и без прав и в пьяном виде будет уже уголовной.

Именно под такую раздачу и попал Салмонов. В ходе суда выяснилось много интересного. А именно — на видео Салмонов сначала соглашается на освидетельствование, потом отказывается, в общем, похоже он не особо понимает, что от него хотят. Напоминаем, в ходе общения с ГБДДшниками переводчик ему не предоставлялся. В ходе расследования по делу переводчики уже предоставлялись, но в основном это были переводчики с киргизского (который Салмонов понимает ещё хуже, чем русский), а не с узбекского. Показания в ходе дела, в которых Салмонов якобы признал, что знал о лишении прав, записаны сложносочинёнными предложениями. Очень непохоже, что их диктовал человек, плохо знающий русский.

В разных полицейских документах время и причина задержания указаны по-разному. Изначально фигурировала версия, по которой Салмонов был задержан и отстранён от управления транспортным средством, в 14-20, тотчас была предложена проверка на алкоголь, от которой он отказался и т.д. (причём, действие происходило на дороге). А по другим документам — Салмонов в 9 утра попал в ДТП, потом было вызвано ГИБДД (собственно, им и вызвано). Потом один наряд ГИБДД передал Салмонова другому наряду (непонятно зачем) и уже спустя несколько часов (в 14-20) была предложена проверка на пьяный вид (причём, дело происходило уже на автозаправке).

Защита ходатайствовала о возврате дела следственным органам для устранения противоречий в месте и времени события. Судья в ходатайстве отказала. Вместо этого было вынесено решение — 2 года запрета на работу связанную с управлением транспортным средством и 230 часов исправительных работ.

Такие дела.