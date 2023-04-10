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Московский листок

Ядерная война будет

Опубликовано 10.04.2023 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
Ядерная война будет

Дональд Трамп в очередной раз указал на "третью мировую войну", — в социальной сети Truth Social. 

"Третья мировая война", — написал он без дополнительных комментариев и подробностей.

В начале апреля Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны при президенте Джо Байдене. По словам бывшего главы Белого дома, сейчас звучат открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, о чем "никогда не упоминалось" другими государствами при его администрации. Он подчеркнул, что при нынешнем главе государства это может привести к третьей мировой ядерной войне.

Это правда, так частно официальные лица на моей памяти никогда не оперировали аргументами с участием ядерного оружия, а лет мне уже много. Мир очевидным образом приучают к мысли, что ядерная война будет, что она неизбежна в том или ином формате. Не отдавая себе отчета, что формат ядерной войны может быть только один - взаимное уничтожение.

Трамп в силу возраста и полученного образования этого не понимать не может. И это его конкурентное преимущество.

 А.Б.



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