Претензии Китая на Тайвань являются "заблуждением", Пекин "не имеет законных претензий" на остров, заявил глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.

"КПК продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе", - написал Мережко в своем Twitter.

Официальные отношения между КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Для китайцев вопрос "Чей Тайвань?" звучит гораздо острей, чем вопрос "Чей Крым?" для украинцев. И в Киеве теперь еще хотят участия Пекина в решении украинского кризиса?

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям. "Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая", - подчеркнул он.

А.Б.