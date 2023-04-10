Арестович признан угрозой украинскому обществу

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом говорится в заявлении студенческого академического совета вуза. Там отмечено, что мероприятие с участием Арестовича было «неосторожной попыткой» предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица, в связи с чем совет «приносит извинения».

Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества, — говорится в заявлении.

Это все, что надо знать о свободе слова на Украине.

А.Б.