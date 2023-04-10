Вопреки ожиданиям, украинцы не подают заявления на постоянную регистрацию по месту жительства в Финляндии.

По данным управления цифровой информации и учета населения Финляндии, в течение марта подать заявление о регистрации по месту проживания имели право около 14 000 беженцев с Украины. Однако, по ситуации на 31.3.2023 таких заявлений поступило всего около 2 400.

По словам руководителя группы, созданной специально в связи с ожиданиями наплыва заявлений, управление было готово рассмотреть значительно большее количество заявлений от украинцев. В состав рабочей группы вошли сотрудники, владеющие украинским языком.

Это особенно трогательная забота, поскольку большинство украинцев в быту по-прежнему общаются по-русски, а при необходимости говорить на "державной мове" все равно в уме переводят с русского и на русский.

Почему украинцы, давно сделавшие "европейский выбор", отказываются от возможности стать полноправными европейцами? Не знаю! Я люблю "Финку", я бывал там чаще, чем в какой-либо другой стране - не считая Украины, конечно. Но я там был как турист. Возможно, жизнь эмигранта выглядит изнутри менее привлекательно...

А.Б.