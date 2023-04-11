Приговор опаснейшему иноагенту Владимиру Кара-Мурзе , обвиняемому в госизмене, руководстве нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России, огласят 17 апреля. Ранее прокурор потребовал для Кара-Мурзы 25 лет колонии.

Это еще не успели - сейчас за госизмену введут пожизненное, и Кара-Мурза ускользнет. Выйдет через четверть века - УДО ему навряд ли грозит, и снова начнет клеветать на нашего дорогого Владимира Владимировича.

Я с Кара-Мурзой-младшим не знаком совсем, а вот его отца, тоже Владимира Кара-Мурзу, знал хорошо. Да и не мудрено - его пол Москвы знало... Все знали - он небогатый человек. И как это вот у судейского сообщества, только что отмеченного событиями в Ростове-на-Дону, что-то там повернулось?

В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса

Ведь приговоры, вынесенные в Ростове криминальными судьями, придется пересматривать, а там много, чего было... И на этом фоне все ведь прекрасно понимают, что судейское сообщество у нас единое в стране, нет никаких отдельных ростовских судей, любителей яхт, зарубежной недвижимости и запретных удовольствий, что вся система едина по определению, и в Краснодаре, и в Москве... И имущественное состояние семьи Кара-Мурзы всем очевидно, и своим иноагентством он что-то не нажил палат каменных и "майбахов" с охраной... Я бы перед тем, как доверить судье приговор Кара-Мурзе, на всякий случай проверил его имущественное состояние, а то как бы приговор отменять не пришлось по независящим обстоятельствам...