В Крыму, оказывается, живут бедно

Президент Путин поручил правительству до 1 сентября доложить о мерах по выравниваю уровня доходов жителей Крыма и Севастополя со средними показателями по России.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в поручении.

Это вообще, как? Крым в составе РФ уже 9 лет, денег в него вложено очень и очень прилично, больше, чем в какой-либо еще регион. И результаты же есть, дороги, масштабное строительство... Цены выросли очень прилично.

Почему же уровень жизни не подтягивается? Ведь если взять бюджет на один трудовой нос, то много выше, чем в соседних регионах получится.

Значит, расходы бюджета так строятся, что "кому бублик, а кому дырка от бублика" - продолжение всем известно?

А.Б.