Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода

В забор международного аэропорта в граничащем с Украиной российском регионе врезался беспилотный летательный аппарат самолетного типа — он подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал.

Аэропорт, к которому направлялся дрон, не работает из-за режима ограничения полетов, введенного Росавиацией в приграничных регионах России — он находится в 35 километрах от Украины.

Хотелось бы понять цель этой боевой операции.

Хотя гадит же кто-то и на коврики в подъездах...

Стало понятнее, почему губернатор Белгородской области сообщил об отмене парада Победы в Белгороде, объяснив, что мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Аналогичное решение приняли в Курской области.

А.Б.