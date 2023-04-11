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Московский листок

Шоумен Иван Ургант, оставшийся без работы в России, выступил в переходе

Опубликовано 11.04.2023 в разделе комментариев 0

ссср народ жизнь
Шоумен Иван Ургант, оставшийся без работы в России, выступил в переходе

Об этом он сам рассказал подписчикам в социальных сетях.На опубликованных кадрах видно, как Ургант исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом невозможно понять, в какой именно стране находится телеведущий.

Однако позади него видны развевающиеся флаги Южной Кореи.

Напомнию, артист публично осудил специальную операцию России на Украине. Вскоре в прессе появилась информация, что он уехал за границу. Сам шоумен утверждал, что отправился в долгожданный отпуск. Однако передача «Вечерний Ургант» с его участием пропала из сетки вещания Первого канала.

Если бы это случилось в СССР, то сейчас все голоса рассказывали нам, что свобода лучше, чем несвобода. И это одна из причин, по которой советский народ с воодушевлением уничтожил свою Родину...

Но вот у нас все по-другому, а беглый Ургант все равно играет в переходе, потому что, в отличие от Нуреева или Солженицына, на западе нахрен никому не нужен. Но у нас-то он очень бы даже сгодился, ради чего же всё?

Почему нельзя выступать балеринам или эстрадным певцам, у которых "неправильные" политические взгляды? Почему вместо Пугачевой у нас опять ансамбль имени Александрова?

 А.Б.



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