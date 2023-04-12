Формы современного фашизма

Если послушать единороссов, то оные хотят и киевскую хунту одолеть, и прямое столкновение с США избежать. Не получится. Непосредственная сшибка с НАТО неизбежна. Но тогда и надо определиться с формами современного фашизма. А то, что США и НАТО суть есть современный фашизм – аксиома.

То есть, автор этих строк, и как убежденный социалист, согласен с уничтожением Зеленского с компанией. Несогласие в другом. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Если окажется, что единороссовский Кремль не рассчитал силы по причине прямого вступления США и НАТО в борьбу, то надо подумать об экстренном варианте уже сейчас. Надо подумать о замене единороссов современным Советским Союзом.

Автор отдает полный отчет, какую ответственность берет на себя утверждением столь радикального хода событий. Но если опасения верны, - а они верны, и подробнее ниже, - то российский народ должен выйти из мещанской спячки. Даже более того, выйти к концу этого года. Потому что станет очевидно, что гнилой Кремль не потянет такую махину проблем. Тогда, хочешь не хочешь, второй и более совершенный Советский Союз понадобится позарез. Другой защиты не существует в принципе.

Отсюда смысл статьи прост, и безо всяких прикрас. Если США с НАТО не ввяжутся в конфликт уже своими войсками, – тогда любой критик может заявить, - что никакой левацкой пропаганды о втором Союзе не надо. Автору позор. Но если наоборот, - если натовские войска втянутся, и с фашистским оскалом второго поколения, - то и Советский Союз второго поколения понадобится, иначе не выжить. Тогда и автор умница, что предупредил, и читать его не перечитать. Уж что-нибудь одно.

***

И еще одно актуальное замечание. Атомное оружие не может заменить все методы гибридной войны. Атомное оружие не помогло в холодной войне; а уж в современной и гибридной не будет панацеей тем более. Всякое оружие эффективно только в КОМПЛЕКСЕ, когда и экономика, и политика, и культура связаны в единую стратегию. А вот с этим-то у единороссов большие проблемы.

То есть, Соловьевы-Киселевы распелись, что страну де с атомным оружием победить невозможно. С подтекстом, какая нынешняя власть хорошая, коль достигла такого статуса, и лежи на печи и наслаждайся. ЧУШЬ! Страну с атомным оружием победить возможно. Те же Штаты рухнут не от чьих-то ракет (наши ракеты только для защиты), – а, подобно поздней Римской империи, - от груза расовых, экономических, национальных и социальных проблем. Внутренние проблемы, таким образом, хоть и взаимодействуя со внешними, могут угробить страну и с ядерным арсеналом. Поэтому и Кремлю уповать на одну атомную дубину негоже.

И вот теперь по основному вопросу. Большинство россиян уверено почему-то, что Штаты попортят нервы в связи со СВО, поломаются подобно избалованной девочке, но никуда не денутся, и признают победу РФ. Неверно. Не признают. Будут драться до конца. СВО лишь увертюра третьей мировой войны. То, что долго ждали и уже забыли, началось. Победят или славяне, или англосаксы в «большой игре» - если уж совсем исторически, но столь любимо многими. Никакой передышки не будет.

Ситуацию надо рассматривать во всех отношениях. Если коллективный запад опозорится, то вся Африка, вся Латинская Америка, почти вся Азия начнут навязывать свои правила «гегемону». Но еще хуже то, что штатовские демократы поставят себя под такой мощный удар во внутренней политике, что или сдаваться республиканцам с соответствующим переделом бюджета, или превращаться в законченный фашизм, разве что в «либеральной» обертке. И превращаться ускоренными темпами. А раз так, ответный удар по России неминуем. Еще раз, какая перспектива у корпораций-спонсоров Демпартии, если проглотить крах Зеленского?!.. Да никакая. Нет уж, другой выход предпочтительнее - еще одна вариация фашизма. В частности, тому же Трампу президентом не быть, и это очевидно. Да никакому республиканцу президентом уже не быть, а нынешняя палата представителей превратится в «системную оппозицию» в лучшем случае.

Одним словом, автор, и в отличие от большинства критиков и читателей, НЕ ВЕРИТ в демократизм институтов США. Не верит от слова совсем! Если подобие демократизма и было, то в прошлом. А вот тоталитарные процессы в Штатах настолько возможны, что неизбежны. И эти процессы будут поддерживать киевскую хунту до конца. И очень жаль, что определенное число российской общественности, и даже левой, верит иностранному глянцу. Но как бы не расплатиться за подобные иллюзии горькими слезами. Еще раз, ни то, что запад не сдастся; а удар по России будет еще большим, и вплоть до непосредственной войны.

Да, фашистские процессы идут с современной и штатовской спецификой. Но какая разница. Тот же бюджет Пентагона огромен. Внутренние гендерно-«демократические» штурмовики почти готовы. Один шаг от ФБР до Гестапо. Но тогда и война между Штатами и РФ станет неизбежной. Байден и окружение станут коллективным Гитлером 2.0. Ну а, коль очередной рейх – то и очередной Союз. Иначе никак. Совсем никак. Клин клином вышибают.

***

Западное общество гниет, и подобно последним годам Веймарской республики. И иного выхода у монополистического капитала нет, как гной превратить в фашистских фанатиков и направить на «чужих». Вот и рассмотрим в этом смысле политику трансгендерства, смягчение ответственности по преступлениям с фактическим поощрением наркоторговли, и открытость границ, и коль все это на слуху.

Кстати, нормальные янки типа Кэри Лейк, Тулси Габбард и Такера Карсона (последние могикане) объясняют эти беды недоглядом таких-то чиновников. Нет, Такер, ты опоздал. Это НАМЕРЕННАЯ политика корпораций и обслуживающей власти. Государственно-монополистический капитализм США превращается в тоталитарно-фашистский капитализм, разве что в местной упаковке.

Во-первых, трансгендерство – это ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Забегая вперед, можно сказать, что российскому читателю будет абсолютно не смешно, когда дело дойдет до боевых отрядов а-ля Мертвая голова, состоящих из трансгендеров-зомби с огромной медикаментозной накачкой. Это кажется чем-то голливудским и невероятным сейчас, - но подождите годик-другой, а может быть, и раньше, - и не такое увидите. Капитализм, загоняемый историей в угол, превращается в монстра.

То есть, с одной стороны, гормональное искажение ведет к снижению классовой борьбы. Если просто, но, верно, нормальный мужик, если допекло, готов взять оружие с революционной организованностью - а вот с мирным менталитетом женщины сложнее. Даже если этот менталитет был мужским, но демобилизован многочисленными препаратами и операциями. Мировоззрение доминирования и борьба за власть исчезают. (Подло, конечно, когда исконное стремление женщины к мирному очагу искажают, но что ж поделать. На то и коварный враг, когда и классовое подчинение мужчины подвязывают к этом делу.) Кстати, это неопровержимые цифры, что превращение мужчин в женщин В РАЗЫ больше, чем превращение женщин в мужчин, и что единичные случаи. Вот вам и исчерпывающий ответ «зачем» и «почему».

Конечно, существуют достойные женщины, отстаивающие социальные права не хуже мужиков, и слава им. Но если смотреть в целом, то, где мужской трудовой коллектив, там буржую приходится поднимать стоимость рабочей силы. А где женщины или их трансгендерные клоны, то «зарплату» можно и держать. Вот вам и базовая суть эксплуатации, и почему трансгендерство раскручивается. (А сама буржуазия, кстати, обожает трахаться с противоположным полом; и ни о какой смене пола и не думает. Классовое лицемерие всего этого действа видно тем более.)

А с другой стороны, если уж совсем приучить человека к девиантному поведению и сносу социальных норм, то и легче превратить в биоробот. Недаром мужеложество было распространенным явлением в эсесовских отрядах гитлеровской Германии. Даже навроде обряда посвящения. Так сказать, из одной крайности в другую. Главное, сломать человека морально, и заставить служить капиталу. Поэтому трансгендерство со всем подобным - форма изощренной эксплуатации и социального подавления особенно мужчин, чтобы они не были опасными с точки зрения отстаивания своих прав. И вот эта форма подавления начала процветать в Штатах. Неспроста это, ох, неспроста. Так и дует последними днями Веймара и зачатками штурмовых отрядов Рэма с Гитлером. Скоро дойдет до того, что, если не «голубой», значит, не наш, и в концлагерь.

По второму пункту совсем классика, и что раскрыто уже Марксом-Лениным. Если просто, но кратко, занимайся чем угодно, - употребляй и продавай наркотики, воруй, насилуй, - но только не занимайся революцией. Только не думай о классовой борьбе. Только не организовывай партии и профсоюзы, и не участвуй в них. А переводи, так сказать, боевой пыл в свисток.

Другими словами, профессиональная преступность как слуга крупного капитала настолько общеизвестна, что и нечего впадать в подробности. Та же мафия использовалась капиталом фактически в открытую против профсоюзных лидеров и забастовщиков, и это даже классика литературы. Более того, неопровержимые факты имеются, что мафия использовалась в заговорах против итальянских коммунистов и кубинской революции с попытками убийства Кастро; и даже более того, она учувствовала в убийстве Кеннеди, не хотевшего влезать во Вьетнам по полной, и вошедшим в конфликт с ФРС. Выгодна такая преступность крупному капиталу?!.. Еще как!

Но заметное ухудшение и фашизация процессов в том, что уголовное преследование стало ослабляться ниже низшего предела. Очень похоже, что это сознательное ослабление с тем же «свистком», и чтобы еще больше социального пара уходило в криминал. Но более того, ослабление нужно для маргинализации части населения, и чтобы нейтрализовать влияние грамотных трудящихся (так называемый средний класс). Ослабление нужно для разгула отрядов БЛМ, экоактивистов и подобных лиц. И все для того, что чуть малейшее здравомыслие и отстаивание прав со стороны нормальных трудящихся, - тут же в ответ, ага, белый расист, - и свора полукриминальной, а то и прямо криминальной нечисти тут как тут.

Выясняется, что все эти сексуальные активисты «эл-джи-би-ти-плюс», язык сломаешь, борцы за права негров, слишком уж чокнутые борцы за аборты (без срока), за права животных уже во вред самим людям, и так далее и тому подобное, - кстати, все оные выступают против «white supremacy», - вся эта шушера на финансовом ПОДСОСЕ крупных корпораций! Упс! «Парадокс», понимаешь; но, если не видеть именно классовую составляющую. Если не видеть за всем этим именно стремление крупного капитала маргинализировать «средний класс». А раз так, тоталитаризм и фашизм в США идут полным ходом. Да, идут в этакой местной и «либеральной» обертке – но сущностные процессы всевластия крупного капитала абсолютно идентичны третьему рейху.

Но что вроде бы не похоже на третий рейх совсем, так это распахнутые границы Штатов, и особенно на юге. Да и не только Штатов, а и Евросоюза, и что общая «западная» проблема. Но, минуту ниже, и читатель увидит нацистскую и тоталитарную суть и здесь, и с большой выгодой крупного капитала.

С одной стороны, третий пункт связан со вторым, и чтобы протаскивать тонны фентанила. Капиталу нужен одурманенный народ с примесью биороботов, а не здоровый и революционный. Но плюс к этому, - про давление на стоимость рабочей силы нет разговора вообще, это уж совсем дважды два, - но плюс к этому, выборный бардак Штатов (голосуют без паспортов и прочее) способствует необходимости в мигрантах для демократов весьма. Получишь денежку, а то и работу или пособие только в том случае, если проголосуешь вон за того дяденьку или тетеньку. Вот, посмотри на фотографию, запомни, и сделай так-то, убогий ты наш. И вот почему демократы заполоняют Штаты мигрантами.

Отсюда классовый смысл открытых границ заключается в противовесе «среднему классу» опять и снова. (Да, это не марксистский термин. Но в поднятом аспекте борьбы хотя бы демократических основ общества с крупным капиталом он вполне приемлем). Еще раз, классовый смысл открытых границ очевиден. Это затопление и приглушение «среднего класса». (Продолжение следует, а то молодежь больше четырех страниц А4 читать не в состоянии. Перегрузка оперативной памяти. Не то что мы, советские монстры и гиганты большевизма.)