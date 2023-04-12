Пикеты шестьдесят плюс. Или угольные крылья страны

Вера Васильевна Шихова — человек честной, достойной биографии. Трудяга, правозащитница. Более 20 лет ею отдано борьбе за экономическую крепость нашей страны, за права трудового народа. Вместе с шахтёрами Кузбасса она сражалась против закрытия шахт - "Центральная", "Шахта им. Калинина", "Тырганская", "Смычка", "Северный маганак", "Манейха", "Красный углекоп", "Коксовая"; сообща пытались сохранить их оборудование, не допустить затопления. Коллективными усилиями добивались выплаты заработных плат шахтёрам, отмены массовых снятий групп инвалидности.

В августе 2010-го в её жизни произошла личная драма — её 23-летний сын Александр пострадал во время аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска, стал инвалидом (семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговая травма, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развитие травматического заболевание головного мозга...)

Уже 13 лет молодой шахтёр живёт в условиях суровой инвалидной реальности, но МСЭ Прокопьевска странным образом отрицает взаимосвязь полученных травм с аварией на шахте и настаивает на 80% трудоспособности Шихова, лишая тем его необходимых социальных гарантий. И все эти 13 лет, и в дождь и в снег, Вера Шихова пытается достучаться до гарантов Конституции, чтобы устранить эти преступные нарушения.

Имея инвалидность 2-й группы, проживая в пикетах по много месяцев на уличных скамейках, Вера Васильевна основательно подорвала своё здоровье, но с палочкой, с хроническими заболеваниями, сердечной астмой, с критическим давлением 80/50, с разрывом барабанной перепонки, осложнениями травмы межпозвонковых шейных дисков — она продолжает выходить в пикеты.

За эти годы пикетная вахта Шиховой стала известна практически всем столичным ведомствам. И вся уполномоченная вертикаль документы у неё берёт, но спускает их без устали вниз либо даёт отписки. Видимо, у гарантов таков механизм работ. 1 апреля у Веры Васильевны был день рождения. И вновь она его встретила в бессрочном пикете.

«Мне исполнилось 62 года. В таком возрасте мне бы маленько хоть отдохнуть в этой жизни, увидеть мир, отдыхать, радоваться, а я вот стоять должна здесь, годами, на площади, подпирать то администрацию, то генеральную прокуратуру. Я не знаю, как достучаться до наших властей. Как до них достучаться?» — из «праздничного» интервью Шиховой.

Да, в её-то годы, после столь заслуженной биографии, Вера Васильевна должна была получать уважение и почёт от властей страны, а не добивать своё здоровье на порогах чиновников ради искалеченного сына (и Конституция РФ защищает и её и сына от подобной участи). Но, видимо, защищает в иной реальности. В этой же — лишь пренебрежение власть имущих к человеку труда, их пренебрежение к самой Конституции РФ, циничное отношение к людям, которые много лет держали на своих плечах угольные крылья Кузбасса, угольные крылья страны.

Вот правовое поле современной России.