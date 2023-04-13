Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новый поворот налево народного добра

Опубликовано 13.04.2023 автором А. Зимбовский РК-ОКП инфо в разделе комментариев 1

завод промышленность
Новый поворот налево народного добра

В настоящее время многие говорят о левом повороте. Причём, не только оппозиция, хозяева земли русской тоже. Послушаем же, что именно они говорят.И так глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК предложил провести в России новый раунд приватизации. Он заявил : «Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть».

 

Отметим, что по итогам предыдущих волн приватизации — в частные руки ушло 85% процентов народного добра (60% в нечистые 90-е, ещё 25% при чистом Путине. Источник https://dzen.ru/a/ZC_lJ5hWUXF3h7cr).

 

В итоге всё заработало настолько эффективно, что Россия сейчас лихорадочно ищет по всяким заграницам всякие «галоши», которые в СССР производились самостоятельно, в том числе, и на экспорт.

 

И какой вывод наверху был сделан? Правильной дорогой идём, товарищи! Готовим новый поворот налево народного добра!

 

А вот какой вывод сделаем мы?

 

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПидорасЪ - всему основа, ПидорасЪ - всему голова!
Иванушка Пидорок написал 13.04.2023 09:18
Педерацией зовется
Наша гордая страна!
Педерастами богата
И прославлена она!
.
Пидoр генералиссимус
Наши армии водил
Звался он светлейшим князем
Пидoр Меньшиковым был!
.
Император Петр Великий
В жoпу хуйЪ ему вставлял
Педераст он был могучий
И Россию поднимал!
.
Педераст Рудольф Нуриев
Нас прославил на весь мир!
Ведь балет наш, самый лучший
Весь составлен из пидрил!
.
Знатный и мудрейший пидoр
Наши деньги сохранит
Герман Греф зовется пидoр
Банком он руководит!
.
Педерасты - слава Русских!
Наша гордость и краса!
Педерастами богата
Развивается страна!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка...
09.04.2023
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая на...
05.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Товарооборот между Россией и Китаем реально растет (1)
Сеть "Ёбидоёби" начала менять вывески (2)
Возвращение гражданских прав хотя бы к уровню "рабов с хижинами" (0)
Казахстан снабжает оружием Украину через Британию (0)
Золотые судьи, обворованные граждане и 30-рублёвые охранители (0)
Новый поворот налево народного добра (1)
Пикеты шестьдесят плюс. Или угольные крылья страны (16)
Формы современного фашизма (31)
В "ростовском деле" пополнение (11)
Возвращение к истокам автопрома (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss