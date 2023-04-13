В настоящее время многие говорят о левом повороте. Причём, не только оппозиция, хозяева земли русской тоже. Послушаем же, что именно они говорят.И так глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК предложил провести в России новый раунд приватизации. Он заявил : «Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть».
Отметим, что по итогам предыдущих волн приватизации — в частные руки ушло 85% процентов народного добра (60% в нечистые 90-е, ещё 25% при чистом Путине. Источник https://dzen.ru/a/ZC_lJ5hWUXF3h7cr).
В итоге всё заработало настолько эффективно, что Россия сейчас лихорадочно ищет по всяким заграницам всякие «галоши», которые в СССР производились самостоятельно, в том числе, и на экспорт.
И какой вывод наверху был сделан? Правильной дорогой идём, товарищи! Готовим новый поворот налево народного добра!
А вот какой вывод сделаем мы?
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Иванушка Пидорок написал 13.04.2023 09:18
Наша гордая страна!
Педерастами богата
И прославлена она!
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Пидoр генералиссимус
Наши армии водил
Звался он светлейшим князем
Пидoр Меньшиковым был!
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Император Петр Великий
В жoпу хуйЪ ему вставлял
Педераст он был могучий
И Россию поднимал!
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Педераст Рудольф Нуриев
Нас прославил на весь мир!
Ведь балет наш, самый лучший
Весь составлен из пидрил!
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Знатный и мудрейший пидoр
Наши деньги сохранит
Герман Греф зовется пидoр
Банком он руководит!
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Педерасты - слава Русских!
Наша гордость и краса!
Педерастами богата
Развивается страна!