В настоящее время многие говорят о левом повороте. Причём, не только оппозиция, хозяева земли русской тоже. Послушаем же, что именно они говорят.И так глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК предложил провести в России новый раунд приватизации. Он заявил : «Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть».

Отметим, что по итогам предыдущих волн приватизации — в частные руки ушло 85% процентов народного добра (60% в нечистые 90-е, ещё 25% при чистом Путине. Источник https://dzen.ru/a/ZC_lJ5hWUXF3h7cr).

В итоге всё заработало настолько эффективно, что Россия сейчас лихорадочно ищет по всяким заграницам всякие «галоши», которые в СССР производились самостоятельно, в том числе, и на экспорт.

И какой вывод наверху был сделан? Правильной дорогой идём, товарищи! Готовим новый поворот налево народного добра!

А вот какой вывод сделаем мы?