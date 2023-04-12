Не заметили, как кончился "космический век"

12 апреля редкий праздник, когда отмечают не прошедшие победы, а прорыв в будущее. Великий космический день, когда человечество вышло за предела своей колыбели.

ХХ век называли "космическим", и не заметили, как он закончился, и уже почти четверть следующего века прошла. Только в ХХ-м веке были Гагарин, Титов, Королев, а в нынешнем - Рогозин, Борисов... Тоже выдающиеся товарищи, конечно. Танк "Армата" получился космический по стоимости, с фазированной антенной решеткой, как у истребителя... Только не летает пока. И не ездит. И даже не стоит в окопе... Малозаметность у него абсоютная, нигде не видать.

Судя по всему, лидерами космической гонки станут бывшие страны третьегно мира, как Китай. И со временем даже имя Гагарин будут произносить как "Га-га-рин", на местный манер.

А у нас останутся "гагарин-парти", и те не наша придумка. Но выпить-закусить по случаю можно...

А.Б.