Восточная Европа хочет отказаться от "русского атома"

Руководство ряда атомных электростанций, расположенных в странах Восточной Европы, ищут способы отказаться от поставок российского урана в рамках стратегии по снижению энергетической зависимости от РФ, сообщает Bloomberg.

Производитель загрузок для российских реакторов в мире еще один - "Вестингауз". Видимо, зависимость от американских поставок гораздо приятней, чем от российских. Правда, есть некоторый риск, когда вы суете в реактор ВВЭР американскую топливную загрузку, но кто сейчас думает о рисках?

Говорят, скоро появятся еще украинские загрузки - у меня и название готово: "Чернобыль-2".

А.Б.