Возвращение к истокам автопрома

На АвтоВАЗе рассматривают вариант возвращения в модельный ряд Lada хэтчбека Granta. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ". "Пятидверка" якобы может снова встать на конвейер тольяттинского автозавода весной 2024 года.

Наверно, следовало бы подумать о возвращении и легендарной "копейки", прототипом которой стал "Фиат", на тот год признанный лучшей машиной Европы.

Глядишь, и другие достижения брежневской эпохи подтянутся: самые надежные в мире пассажирские самолеты, отечественные станки с ЧПУ, ну и космические аппараты тоже, конечно - те же "Венеры", орбитальные станции "Салют" и так далее...

А.Б.