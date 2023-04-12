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Московский листок

Возвращение к истокам автопрома

Опубликовано 12.04.2023 в разделе комментариев 0

автомобиль сервис
Возвращение к истокам автопрома

На АвтоВАЗе рассматривают вариант возвращения в модельный ряд Lada хэтчбека Granta. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ". "Пятидверка" якобы может снова встать на конвейер тольяттинского автозавода весной 2024 года.

Наверно, следовало бы подумать о возвращении и легендарной "копейки", прототипом которой стал "Фиат", на тот год признанный лучшей машиной Европы.

Глядишь, и другие достижения брежневской эпохи подтянутся: самые надежные в мире пассажирские самолеты, отечественные станки с ЧПУ, ну и космические аппараты тоже, конечно - те же "Венеры", орбитальные станции "Салют" и так далее...

А.Б.



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