В "ростовском деле" пополнение

В продолжение судейского скандала в Ростове стало известно, что 200 миллионов рублей, обнаруженных при обыске ростовских судей, нашли не у председателя Совета судей РО Татьяны Юровой, а у председателя областного суда Елены Золотаревой, сообщает журналист-эмигрант из Ростова-на-Дону Сергей Резник.

Зачем "источник из силовых структур" дезинформировал журналистов, непонятно. Получилось так, что сотрудники ФСБ вывели из области общественного порицания главного коррупционера и беспринципного чиновника Ростовского областного суда Золотареву, и оклеветали Председателя Совета судей Ростовской области Татьяну Юрову, у которой было найдено (по словам осведомленного источника) совсем немного денег...

Татьяна Юрова снова на работе. Как шутят ее подчиненные: шьет дела, штампует приговоры, формирует расстрельные тройки. Все в порядке!

По ходу арестовано еще добрах три десятка сотрудников МВД - как заметил Резник, будущее пополнение известного ЧВК...

А.Б.