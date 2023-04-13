Золотые судьи, обворованные граждане и 30-рублёвые охранители

Недавно вся страна и наше издание в частности порадовались редкой в наше время, но от того ещё более благой, вести. Массовым арестам ростовских судей. Воровавших, мягко говоря, не почину. Отметим, что судье по чину положено многое, но эти превысили данный предел.

За судьями пришли...

Отметим, что наше издание многократно писало о подвигах южнорусской фемиды:

Отъёме жилья у двух инвалидов (за погашенный к моменту суда долг по ипотеке в 24 тысячи, причём, данный долг был создан банком искусственно путём повышения процента задним числом) https://dzen.ru/a/ZDAtFB8adQ11FoaL

Отъёме жилья у многодетной семьи в пользу профессионального ростовщика (у которого эта семья заняла 100 тысяч рублей) https://dzen.ru/a/Y-9us3CtFnpAabW9

О массовом отъёме земельных участков в Сочи. Кто-то вдруг решил, что участки, выделенные с 86-го по 95-й год, выделены незаконно https://dzen.ru/a/ZCWIe7NC2CfWaa7S

Об отъёме земельных участков у фермеров в Краснодарском и Ростовском крае

https://dzen.ru/a/ZBjp4KB_Lh50707q

https://dzen.ru/a/Y9EsS-lzwRZSYjJU

Интересно, что под публикации периодически забегали 30-рублёвые (такса за комментарий такого рода)охранители , заявлявшие, что автор всё врёт, потому как заказных судебных решений в современной РФ не бывает(!).

И вот теперь, господа-патриоты охранной службы, к вам вопрос - если заказных судебных решений не бывает, этих-то за что посадили? Безвинно? Господа-патриоты и охранители, а вы сами случайно какую-либо скрепку не раскачиваете?