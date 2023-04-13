Вот очень много шума насчет электронных повесток. Граждане вдруг обнаружили, что их запросто можно лишить не только гражданских, но и элементарных человеческих прав - от дарованного Конституцией права свободно въезжать и выезжать из страны, до права распоряжаться собственностью и деньгами.

Успокойтесь, граждане! Если этих прав так запросто можно лишить, значит, у вас их и не было!

Всех этих прав вас можно было лишить и раньше - за просроченный штраф за парковку, за долг по налогам и сборам и так далее. Причем легко, росчерком пера какого-то анонимного чиновника.

Просто примите к сведению - у вас нет никаких прав, которых вас нельзя лишить.

Даже право на жизнь, и то не является полностью неотъемлемым. Те же повестки... Ну и смртная казнь, явочным порядком уже введенная в отдельных сферах, вскоре может вернуться и повсеместно. Во всяком случае, люди над этим уже работают...

По существу, у рабов в позднем Риме, христианском, которому Москва как бы наследует как Третий Рим, неотъемлемых прав было больше.

Думаю, содержанием гражданского движения ближайших лет станет возвращение гражданских прав хотя бы к уровню "рабов с хижинами".