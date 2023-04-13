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Московский листок

Казахстан снабжает оружием Украину через Британию

Опубликовано 13.04.2023 в разделе комментариев 0

казахстан транзит
Казахстан снабжает оружием Украину через Британию

Казахское государственное предприятие «КАЗСПЕЦЭКСПОРТ» прорабатывает возможность проведения закрытого тендера по продаже избыточного военного имущества для его «утилизации».

В список предлагаемых вооружений и военной техники входит 446 позиций, включая 27 танков Т-62 и 33 единицы Т-64, 89 единиц БРДМ-2, 37 БТР-60 и 131 гаубицу М-30 122 мм. В закрытом тендере намерены принять участие сербская компания «PRINCIP SPEC» и чешские фирмы «PAMCO» и «CZECHOSLOVAK EXPORT».

В случае победы в тендере исполнитель контракта, предоставив документы о готовности «утилизировать» вооружение и военную технику, намерен вывезти его за пределы Казахстана и сразу передать Киеву. В Астану будут направлены фиктивные документы, подтверждающие выполнение всех работ по «утилизации» ВВТ.

Подобного рода трюки казахстанские власти проделывают не в первый раз.

Так, скандал возник после публикации телеграм-канала «Берегини» о закупке британцами через иорданскую фирму Blue Water Supplies оружия у Казахстана для дальнейшей его переправки киевскому режиму: сделку пытались протащить при посредничестве не имеющей профильной лицензии компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в $46 млн был заключен 16 июля 2022 года.

21 августа появилась информация о поиске авиаперевозчика для крупной партии ракет неустановленного типа для ВСУ из иорданского Аммана в логистический центр снабжения киевского режима в Жешуве – 7000 тонн грузов 14 рейсами на военных транспортниках Ил-76 и Boeing 747.

А.Б.



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