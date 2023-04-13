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Московский листок

Сеть "Ёбидоёби" начала менять вывески

Опубликовано 13.04.2023 в разделе комментариев 2

суд закон
Сеть "Ёбидоёби" начала менять вывески

Ранее арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши изменить название юридического лица в течение трёх месяцев. Суд согласился с тем, что название может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у «неограниченного круга лиц», а это противоречит «общественным интересам, принципам гуманности и морали».

В свою очередь в компании отмечали, что решение суда касается только фирменного наименования — названия юрлица, а не названия сети по производству суши и роллов.

Проблема, конечно, когда обычное слово в русском языке звучит совершенно неприлично. И наоборот.

Скажем, так появилась "Лада", поскольку продать в Европе машину "Жигули" в связи с созвучием со словом "жиголо" было категорически невозможно. Ну представьте, как вам подъедет черный "жиголо"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Сеть "Ёбидоеби" отказалась менять вывески, в статье хотелки, а не правда
суд может идти далеко в задницу написал 13.04.2023 10:09
Переименовывать сеть ресторанов суши и роллов "Ёбидоеби" никто не собирается.
Так в беседе с "Лентой.ру" отреагировал на соответствующее решение суда основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен.
"Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно", - прокомментировал основатель сети.
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Сеть "Ёбидоеби" отказалась менять вывески
суд может идти далеко в задницу написал 13.04.2023 10:07
Переименовывать сеть ресторанов суши и роллов &#171;Ёбидоеби&#187; никто не собирается.
Так в беседе с &#171;Лентой.ру&#187; отреагировал на соответствующее решение суда основатель и гендиректор франшизы Константин Зимен.
"Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно", &#8212; прокомментировал основатель сети.
Ответить
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