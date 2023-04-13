Сеть "Ёбидоёби" начала менять вывески

Ранее арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши изменить название юридического лица в течение трёх месяцев. Суд согласился с тем, что название может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у «неограниченного круга лиц», а это противоречит «общественным интересам, принципам гуманности и морали».

В свою очередь в компании отмечали, что решение суда касается только фирменного наименования — названия юрлица, а не названия сети по производству суши и роллов.

Проблема, конечно, когда обычное слово в русском языке звучит совершенно неприлично. И наоборот.

Скажем, так появилась "Лада", поскольку продать в Европе машину "Жигули" в связи с созвучием со словом "жиголо" было категорически невозможно. Ну представьте, как вам подъедет черный "жиголо"...

А.Б.