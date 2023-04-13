Товарооборот между Россией и Китаем реально растет

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на 24,073 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1 процента, импорт же вырос на 32,6 процента, составив 29,772 миллиарда долларов.

Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 20,064 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,02 миллиарда, а приобрела оттуда — на 9,044 миллиарда.

Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Похоже, что здесь плановое задание будет даже перевыполнено.

Однако кто-то проводил качественный анализ того, что мы отправляем в Китай, и что получаем обратно?

А.Б.