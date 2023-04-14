В Ростове продолжается притча про неправедного судью - при получении взятки в полтора миллиона рублей задержан очередной прокурор. На этот раз прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеев.

За судьями пришли...

Сергей Резник в связи с этим напоминает: в мае 2020 года был задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области, сын судьи того же районного суда Сергей Калитвинцев. Ровно два года назад, 13 апреля 2021 года ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы УСЛОВНО с ограничением свободы на четыре года и ШТРАФОМ в размере взятки.

В "ростовском деле" пополнение

Ну так что помешает снова - условно? Сплошные условности...

Буквально только что у нас на канале была дискуссия по поводу реформы правоохранительной системы в будущей свободной и демократической России. И вот были слова, с которыми никто не спорил - судьи и прокуроры должны получать более строгое наказание, нежели обычные граждане. С них спрос больше.

А что видим? Восемь лет условно... Иди, мальчик, больше не попадайся...

А.Б.