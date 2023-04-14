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Московский листок

В Ростове продолжается притча про неправедного судью

Опубликовано 14.04.2023 в разделе комментариев 2

суд закон
В Ростове продолжается притча про неправедного судью

В Ростове продолжается притча про неправедного судью - при получении взятки в полтора миллиона рублей задержан очередной прокурор. На этот раз прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеев.

За судьями пришли... 

Сергей Резник в связи с этим напоминает: в мае 2020 года был задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области, сын судьи того же районного суда Сергей Калитвинцев. Ровно два года назад, 13 апреля 2021 года ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы УСЛОВНО с ограничением свободы на четыре года и ШТРАФОМ в размере взятки.

В "ростовском деле" пополнение 

Ну так что помешает снова - условно? Сплошные условности...

Буквально только что у нас на канале была дискуссия по поводу реформы правоохранительной системы в будущей свободной и демократической России. И вот были слова, с которыми никто не спорил - судьи и прокуроры должны получать более строгое наказание, нежели обычные граждане. С них спрос больше.

А что видим? Восемь лет условно... Иди, мальчик, больше не попадайся...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Люди - убивайте ментов!
Нужно убивать ментов! написал 14.04.2023 10:05
Беззубый "мирный протест" только смешит российскую власть.
Ответом на ваше мирное блеяние были и будут посадки в мирную тюрягу!
Только физическое уничтожение прислужников режима приведет к переменам!
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(без названия)
Написяно на Бейджику написал 14.04.2023 09:52
Экстремизм это разделение граждан страны по какому-то признаку, в данном случае существуют сословия и к ним иные меры воздействия. Экстремизм это очень серьезный проступок, лишение всех прав предусмотрено экстремистам.
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