В Ростове продолжается притча про неправедного судью - при получении взятки в полтора миллиона рублей задержан очередной прокурор. На этот раз прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеев.
Сергей Резник в связи с этим напоминает: в мае 2020 года был задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области, сын судьи того же районного суда Сергей Калитвинцев. Ровно два года назад, 13 апреля 2021 года ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы УСЛОВНО с ограничением свободы на четыре года и ШТРАФОМ в размере взятки.
В "ростовском деле" пополнение
Ну так что помешает снова - условно? Сплошные условности...
Буквально только что у нас на канале была дискуссия по поводу реформы правоохранительной системы в будущей свободной и демократической России. И вот были слова, с которыми никто не спорил - судьи и прокуроры должны получать более строгое наказание, нежели обычные граждане. С них спрос больше.
А что видим? Восемь лет условно... Иди, мальчик, больше не попадайся...
А.Б.
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Нужно убивать ментов! написал 14.04.2023 10:05
Ответом на ваше мирное блеяние были и будут посадки в мирную тюрягу!
Только физическое уничтожение прислужников режима приведет к переменам!
Написяно на Бейджику написал 14.04.2023 09:52