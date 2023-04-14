Вальцовщик победил программиста

По данным Министерства труда РФ, в последнее время в предлагаемых на рынке вакансиях лидируют производственники — причем как по спросу, так и по размерам заработной платы.

Отмечается, что на данный момент в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тысячи позиций с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленной сфере. Это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов.

В топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности, составленном министерством, вошли механики производственного и сельскохозяйственного оборудования, формовщики, сварщики, вальцовщики, а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики. В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, операторы подвижного оборудования.