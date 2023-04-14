Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вальцовщик победил программиста

Опубликовано 14.04.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вальцовщик победил программиста

По данным Министерства труда РФ, в последнее время в предлагаемых на рынке вакансиях лидируют производственники — причем как по спросу, так и по размерам заработной платы.

Отмечается, что на данный момент в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тысячи позиций с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленной сфере. Это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов.

В топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности, составленном министерством, вошли механики производственного и сельскохозяйственного оборудования, формовщики, сварщики, вальцовщики, а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики. В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, операторы подвижного оборудования.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка...
09.04.2023
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая на...
05.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Летом на автомобиле будет непросто искупаться (1)
В Германии и Польше ограничили доступ к твиту Медведева про исчезновение Украины (1)
Вальцовщик победил программиста (0)
В Ростове продолжается притча про неправедного судью (2)
Товарооборот между Россией и Китаем реально растет (4)
Сеть "Ёбидоёби" начала менять вывески (5)
Возвращение гражданских прав хотя бы к уровню "рабов с хижинами" (5)
Казахстан снабжает оружием Украину через Британию (23)
Золотые судьи, обворованные граждане и 30-рублёвые охранители (1)
Новый поворот налево народного добра (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss