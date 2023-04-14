В Германии и Польше ограничили доступ к твиту Медведева про исчезновение Украины

"Твит скрыт в этих странах в связи с местным законодательством", - говорится в сообщении, распространенном соцсетью.
"Без ответа это не останется", - прокомментировал ситуацию помощник Медведева Олег Осипов (цитата по РИА Новости).
8 апреля Медведев опубликовал в Twitter сообщение на английском языке, в котором порассуждал на тему, что будет с Украиной в ближайшее время. Страной управляют нацисты. Это первое. Плюс коррупция. Зеленский копит на своих офшорных счетах украденные западные деньги. "Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", - уверен экс-президент и экс-премьер...
А что тут ответишь, если сеть Twitter заблокирована, но зампред Совбеза в ней размещает свои посты? Либо заблокируйте сеть по-настоящему, либо не наливайте...
Но материал, конечно, совершенно секретный, поскольку раскрывает логику принятия решений высшим руководством РФ - в огороде бузина, а в Киеве дядько...
А.Б.
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Написяно на Бейджику написал 14.04.2023 09:56