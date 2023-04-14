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Московский листок

Летом на автомобиле будет непросто искупаться

Опубликовано 14.04.2023 в разделе комментариев 1

отдых курорт
Летом на автомобиле будет непросто искупаться

В частности, стоит обратить внимание на реки и моря, куда чаще всего выезжают россияне летом. Так, в первом случае рекомендуется заранее узнать длину водоема. Если река менее 10 км, то автомобиль должен находиться на расстоянии 50 метров от нее. Когда этот параметр приближается к показателю в 50 км, то подъезжать ближе чем на 100 метров нельзя.

Идиотизм? Но что поделать? Я вам в черете Москвы покажу официальные парковки, находящиеся ближе 100 метров от Москва-реки и Канала имени Москвы...

Что касается моря, то измерять его длину не обязательно, но есть другие нюансы. Так, проезд к берегу разрешен исключительно по асфальтированной дороге. Сам же автомобиль должен быть оставлен на парковке с твердым покрытием. В случае нарушения правила грозит штраф в размере 3-4,5 тысячи рублей.

Это относится к частным лицам- компаниям будет выписано постановление на сумму в пределах 400 000 рублей, которое, в свою очередь, будет перевыставлено тому, кто арендовал транспортное средство.

Что делать, если асфальтированной дороги к морю просто нет, как нет и парковки с тввердым покрытием? Видимо, ехать к другому морю...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Написяно на Бейджику написал 14.04.2023 09:55
В СССР все ездили на общественном транспорте и ничего, как-то выжили.
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