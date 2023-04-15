Что такое сновидения?

Официальное объяснение

К православной Паске, хотя статья годилась бы и к Рамадану.

Мне, как научному руководителю Института «Бессмертие жизни», порекомендовали стенограмму публичной (по идее, для обычных людей) лекции доктора биологических наук, главного научного сотрудника Лаборатории передачи информации в сенсорных системах ИППИ РАН Ивана Николаевича Пигарёва https://polit.ru/article/2014/05/04/pigarev/.

Мне эта лекция Пигарёва мало, что даёт, в связи с тем, что Пигарёв как биолог уверен, что мы думаем клетками мозга – только ими! По его понятиям, ничего другого, в чём бы находилось сознание живого существа с головным мозгом, у человека нет. Однако мне, понятное дело, изначально не интересны выводы любых исследований с этих позиций, но, разумеется, интересны методика и получаемые результаты исследований Пигарёва.

Аналогия того, как я представляю исследования официальных биологов, – папуасы видели движущийся автомобиль, видели, как ловко он объезжает препятствия, но когда они автомобиль нашли, то человека в нём уже не было. И вот папуасы начали изучать автомобиль, чтобы понять, почему он ехал так осмысленно? Это, казалось бы, логично, но исключив из этого исследования водителя, невозможно понять в принципе почему автомобиль двигался осмысленно! Вот в чём основная проблема официальных биологов.

Я не хочу обидеть Пигарёва сравнением с папуасами, просто мне для аналогии требовались люди, совершенно не догадывающиеся о том, как именно устроен предмет их исследований. В случае исследования человека, не понимающие, чем именно является головной мозг.

Однако описание даже папуасами автомобиля, может быть интересным. Посему и рассказ Пигарёва о своих экспериментах тоже интересен.

Как это устроено

Но сначала начну с открытого мною даже не закона, а начала термодинамики – начала природы:

Законы природы вызывают её непрерывное движение, создающее в системе всё более сложные и сложные объекты, существование которых всё ещё обеспечивается имеющимся у системы запасом энергии.

Соответственно, Жизнь на Земле (её образование и движение) я вижу так.

После образования самой Земли, энергетические и химические условия на планете, плюс движение в природе всего сущего под действием законов природы, вызвали сначала усложнение молекул, затем образование начальных файлов биологического компьютера Жизни, затем под действием естественного отбора началось усложнение и усложнение этого компьютера за счёт количества и усложнения файлов создаваемых программ, и такое усложнение привело к созданию компьютера первых живых организмов и дальнейшего усложнения этих организмов. Понимаю, что для большинства читателей я написал ничего не значащие слова, но я тут ничего не могу поделать – попробуйте найти в интернете и прочесть последнюю мою книгу на эту тему «Институт бессмертия жизни» хотя бы здесь https://iknigi.net/avtor-yuriy-muhin/131995-institut-bessmertiya-cheloveka-yuriy-muhin/read/page-4.html.

Итак, движение природы под действием её законов, привели наконец к созданию некоего компьютера, который образно говоря, уже можно считать неким «инженером и вечным дежурным механиком» живых организмов, и эти «механики», имеющиеся у каждого живого существа, в своём развитии стали тем, кто:

- строят живые организмы (начиная от оплодотворённой яйцеклетки до полного взросления);

- обеспечивают организмы энергией (превращая еду в энергию);

- ремонтируют (лечат болезни) и поддерживают организмы в рабочем состоянии.

Эти «механики» являются объектами, связанными с телом посредством спинного мозга и имеющими вид биологического компьютера. Я назвал их Духом живого существа. Дух, как и привычные нам компьютеры, в своей сути является структурированным полем (пока, правда, не понятно, каким именно).

Но Дух слепой и глухой, кроме того, Дух не способен получать информацию об окружающем мире без непосредственного контакта с этим миром, скажем, вербального контакта - в виде слов. Посему на определённом этапе эволюции всё те же законы природы в помощь Духу усложнили некоторые организмы ещё одним биологическим компьютером, теперь уже способным оценивать состояние окружающей мира – пользу и опасности конкретной среды или окружения для данного организма. И далее законы природы (эволюция) начали всё больше и больше совершенствовать этот второй компьютер, поначалу как бы вспомогательный для Духа.

Я назвал этот второй компьютер Душой, у всех живых существ Душа подчинена Духу – Душа как бы придаток Духа, поскольку первоначально создана природой с целью увеличить способность живых организмов выжить. Душа связана с телом посредством головного мозга, но мозг сам по себе, как орган, состоящий из молекул, думать и иметь сознание не способен, - это Душа думает и она является тем, что мы имеем в виду под сознанием – чем мы осознаём себя.

Души имеются у всех живых организмов, имеющих головной мозг. И Души бессмертны, но это отдельная тема. К этому можно добавить, что человек как собственно тот, кого есть основания назвать человеком, отличается от животного тем, что у него Душа может совершить «революцию» и отказаться подчиняться Духу в вопросах собственно человеческого предназначения – человеческого долга и морали.

Это вот я хотел сделать «маленькое вступление», чтобы было понятно, почему мне не интересны рассуждения на тему «мозг думает». Но стало ли вам понятно? Как мне этого хотелось бы!!

Итак, вернёмся к началу – к лекции Пигарёва.

Без учёта физики

Первое, на что я хочу обратить внимание, это методическая ошибка Пигарёва. Дело в том, что во всех своих экспериментах биологи рассуждают о поведении клеток или групп клеток мозга, но они живых клеток не видят, посему не видят, что именно в клетках происходит. И биологи о процессах, происходящих в живых клетках мозга, судят по неким изменениям электрического потенциала, измеренного на этих клетках, считая эти изменения процессом «думания». А эти изменения электрического потенциала имеют вот такой вид:

https://www.sainte-anastasie.org/img/images/electroencefalograma-eeg-qu-es-y-cmo-se-usa.jpg

В понимании биологов, чем больше амплитуда и частота этих ломанных линий, тем интенсивней живое существо думает.

И Пигарёв сообщает: «Оказалось, что мозг во время сна не только не отдыхает, а наоборот, все его нейроны работают, как правило, даже более интенсивно, чем во время бодрствования», - то есть во время сна частота и амплитуда этих кривых гораздо больше, чем во время бодрствования.

Я не буду оспаривать сам этот вывод, но отторжение вызывает методика!

В понимании Пигарёва, мы думаем электрическими сигналами: «Нервные клетки общаются друг с другом с помощью электрических импульсов, практически как наши компьютеры. … по нервному волокну идет электрический импульс, он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и никто не знает, что там записано. Знает это только тот, кто его послал, и тот, кому он пришел. А так по пути это обычный импульс».

Но поскольку речь идёт об электричестве и о его потенциале (напряжении) то тут ведь вещь такая – чем больше работы совершает электрическая сеть – чем большие токи будут проходить через неё, - тем больше будет падение напряжения на входе в электрическое устройство. И если считать по Пигарёву, что эти клетки мозга не передаточная инстанция для думания, и электрический потенциал на них - не следствие мыслительного процессе в Душе, а сам мыслительный процесс и есть, то тогда всё должно быть наоборот – чем сильнее мыслительный процесс, тем ниже должен быть замеряемый потенциал.

А вот если считать, что этот потенциал не причина мыслительного процесса клеток мозга, а всего лишь следствие мыслительного процесса в Душе, то тогда да – тогда такая картина и должна быть.

Это вот проблема биологов – они не понимают ни основ химии, ни основ физики.

Что из этой лекции нужно отметить?

Осмысление результатов экспериментов

Во-первых, лишение сна ведёт к смерти. На людях это исследователи не пробовали, а вот собакам и крысам хватало 7-10 дней без сна, чтобы издохнуть.

Давайте попробуем сами этот факт объяснить для чего взглянем на свой компьютер.

Время от времени у компьютера появляются сбои – в ходе работы в структурированные поля записанных на нём программ вклиниваются структурированные поля иных программ или файлов, и мы эти сбои разрешаем чаще всего перезагрузкой компьютера. Мы заново записываем в нём программы, чтобы восстановить работу компьютера. Но ведь во время перезаписи компьютер внешне (по отношению к нам) как бы не работает, посему образно говоря, мы можем сказать, что компьютер в это время спит.

А ведь если компьютер не перезагрузить, то он откажется работать, – перестанет быть компьютером. Умрёт. Понимаете мою мысль? Сон – это необходимая перезагрузка программ нашей Души.

Это вот моя гипотеза того, почему организм без сна погибает.

Во-вторых, что отметил Пигарёв, при лишении сна происходят болезнетворные изменения тела живого существа: «По описанию, примерно через сутки лишения сна, животные начинали есть большое количество пищи, но с большой скоростью теряли вес. На коже появлялись язвы, вылезал мех. Когда делали вскрытие, оказывалось, что весь желудочно-кишечный тракт как одна сплошная язва, там язвы желудка, язвы кишечника».

Я, с позиций своей теории, легко это объясняю.

Дух, при возникших смертельных обстоятельствах для всего организма, всегда в первую очередь и до конца спасает Душу – без неё (без мозга в понимании официальных биологов) организм, который Жизнь наградила головным мозгом, как правило просто жить не может, Для Духа Душа - это главный орган. К примеру, если у человека открылось кровотечение, которое Дух не способен сразу остановить, то он начнёт отключать от кровоснабжения все органы и гнать остатки крови в мозг – спасать Душу.

Поэтому при лишении организма сна, Дух не поймёт, что ему делать, – у него нет программ на такой случай. И Дух начинает панически делать, что попало, к примеру, требует организм усиленно питаться в надежде, что, может, избыток пищи как-то поможет организму уснуть (пища отгоняет кровь от мозга в желудок, что обычно приводит к сонливости). Пытаясь спасти Душу, Дух забрасывает обслуживание остальных частей тела, и это приводит к развитию в этих частях болезней.

Это объяснение с позиции моей теории.

А Пигарёв всё объясняет по-другому: «И мы предложили очень простую гипотезу. Сон – это то время, когда наш мозг переключается на анализ сигналов, приходящих от внутренних органов. … Оказалась к этому времени удивительная картина: во всей нашей огромной коре мозга нет представительства внутренних органов, они там не представлены. Совершенно нелепая картина! Как можно себе такое представить?». Простите, но тогда спинной мозг нам для чего? У организмов без головного мозга, скажем, моллюсков или морских звёзд, что – внутренние органы вообще нигде на представлены и каждый живёт орган сам по себе?

Отбросив спинной мозг, как не существующий вообще, Пигарёв радуется и радует нас: «И тогда, замечательно, все сходится одно с другим. Кора мозга у нас в бодрствовании занимается сигналами из внешнего мира, во время сна занимается сигналами из нашего внутреннего мира, от наших внутренних органов. Вот, вроде, получается гипотеза, которая позволяет все объяснить, связать одно с другим».

Между прочим, Пигарёв делает этот вывод по результатам собственного эксперимента, в ходе которого они ввели кошке электроды не только в мозг, но и в кишечник. «И вот когда кошка заснула, мы током простимулировали кишечник. Предварительно кошке были имплантированы электроды в стенку кишечника, и когда кошка спала, на кишечник был дан импульс тока. Такой слабенький, что он ее не разбудил. А потом оказалось даже, что когда начинаешь ей стимулировать кишечник, она начинает спать еще глубже, что вообще говоря, исходя из этой теории, можно было ожидать. Так вот, мы в момент, отмеченный красной полоской, простимулировали ей кишечник. И вы видите, что ответ нейронов в зрительной коре оказался даже еще мощнее, чем на зрительную стимуляцию».

То есть, по Пигарёву, во время бодрствования наш мозг следит за окружающим миром с помощью, скажем рецепторов в глазах, позволяя нам адекватно реагировать на события в окружающем мире: «зрительную информацию мы получаем через рецепторы, расположенные в сетчатке глаза – палочки и колбочки». А когда мы спим, то получаем такую же информацию из внутренних органов: «Так вот, оказалось, что только в стенках желудочно-кишечного тракта расположено столько же рецепторов, сколько в обоих сетчатках наших глаз».

Простите, но как можно на трезвую голову такое утверждать? Ведь информацию от палочек и колбочек в глазах мы обдумываем и осмысленно на неё реагируем – для чего эта информация и нужна. А как мы обдумываем информацию, получаемую от рецепторов в желудке? Как мы её обдумываем? Но если мы ничего в своём сознании от сигналов этих палочек и колбочек в кишках не обдумываем, то эти сигналы нам и не нужны! Эта гипотеза Пигарёва никак не обеспечена логикой.

Но как же быть с его кошечкой?

Электрический сигнал в кишечнике для Духа кошки настолько неестественный, что Дух запрашивает Душу осмотреться вокруг – а что происходит? Откуда это непонятное жжение в кишках? Это Душа «спит», а Дух живого организма ведь никогда не спит, он всегда начеку.

Но это был разговор о сне – о перезагрузке Души. Но что тогда сновидения?

«Лёгкое объяснение» официальной науки

Пигарёв объясняет их так.

«У нас может оказаться, что сигналы, идущие от внешнего мира, начнут использоваться в управлении внутренними органами. Или может случиться, что сигналы, идущие от внутренних органов, по ошибке будут заходить в нашу зону сознания и нашу зону поведения. Вот такая прелесть тоже может быть.

Первое, что в такой системе легко объяснить, это механизм возникновения сновидений. Достаточно представить себе, что по той или иной причине блок выхода на вентиль на пути в сознание оказался не до конца закрыт.

Связано это может быть, например, с тем, что мы были днем сильно возбуждены, не готовы спать, а все время перемалываем в голове какую-то ерунду, которая днем случилась, и поддерживаем в активности состояние сознания. И теперь, замечательным образом, сигналы, идущие от висцеральной системы, начинают забрасываться в блок сознания.

Но ведь, как я вам говорил, по нервному волокну идет электрический импульс, он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и никто не знает, что там записано. Знает это только тот, кто его послал, и тот, кому он пришел. А так по пути это обычный импульс. И когда этот импульс приходит в сознание, он воспринимается как сигнал, пришедший из внешнего мира. И теперь вот эти самые случайные запросы сигналов из висцеральной сферы, попадающие в отдел сознания, будут вызывать у нас некие случайные, самые странные видения. А там уже дальше работает свой механизм ассоциаций.

И здесь этот блок сознания внутри наполнен своими ассоциативными связями, в которых есть свои разрешенные пути и не разрешенные пути. Эти висцеральные сигналы запустили какую-нибудь ерунду, и она начинает себе крутиться, и крутится, пока не затухнет. Тут можно много фантазировать, но скорее всего, видно, что сновидения – это момент переходного состояния, когда этот блок или не дозакрылся, или в момент пробуждения уже немножко приоткрылся. И тогда мы видим эти странные явления, называемые сновидениями.

Не только сновидения объясняются легко». (Висцеральный – относящийся к внутренним органам организма).

Вы что-то поняли? Я ничего не понял из этого «лёгкого» объяснения сновидений тем, что «висцеральные сигналы запустили какую-нибудь ерунду, и она начинает себе крутиться, и крутится, пока не затухнет», - простите, но этот поток слов мне ничего не объясняет.

Ведь природа (результаты действия её законов) в ходе эволюции не допускает наличие организмов, способных на пустую суету – природа в ходе эволюции просто выбракует существа, у которых появилось совершенно ненужное для жизни свойство крутить в уме «какую-нибудь ерунду». Ведь пока мозг данного живого существа вместо занятия полезным делом крутит ерунду, другое существо подкрадётся и просто сожрёт того, у кого в мозгах какая-то ерунда.

Но если сновидения всё же существуют, то значит они зачем-то нужны! Зачем? В чём их смысл?

Сон как сортировка информации

Несколько сот, а может и несколько тысяч умных людей потратили всего сто лет, чтобы создать современны компьютеры и объединить их в интернет. Да, у природы даже мозгов не было для создания таких компьютеров, как Дух и Душа. Но зато у природы были миллиарды лет для этого и огромный реактор в виде мирового океана, в котором ежесекундно шли одновременно триллионы проб и попыток создать и усовершенствовать Дух и Душу. Посему у меня есть основание считать, что даже если эти компьютеры и созданы безмозглой природой, то всё равно, как компьютеры, Дух и Душа пока ещё превосходят всё то, что люди создали в этой области.

Думаю, что мне лучше многих понятно, что происходит, когда человек отключается на сон. Почему? Мне для постоянной работы нужны факты, и я уже лет 20 храню эти факты в компьютеры. Чтобы хоть как-то облегчить поиск в компьютере нужного факта, я сортирую их в папки, а эти папки собираю в другие папки, а другие – в третьи. Я не считал, но думаю, что у меня более полутысячи папок с различными файлами и, полагаю, до полусотни программ. Так вот, я часто в собственном компьютере уже не могу найти и уточнить то, о чём вспомнил.

Если я это уже упомянул в статье, помещённой на моём сайте в интернете, то тут проще – я по ключевым словам нахожу эту статью с помощью поисковика Яндекса у себя на сайте, а по названию статьи и году публикации, нахожу её и у себя в папках.

Кроме этого, когда я захожу в старые папки, то бывает, что нахожу там файлы, о которых вообще ничего не могу вспомнить, - не могу понять, в связи с чем я их хранил?

Мало этого. Время от времени мой комп выбрасывает табличку – «мало места на диске», причём, на самом деле на дисках полно места. Тем не менее, после такого объявления у меня начинают открываться не все вновь скачиваемые фото. Сяк-так нашёл в программе по созданию видеофильмов объявление: «стереть временные файлы». Что там у меня за временные файлы – не понял, но их стирание действительно на время избавляет от таблички «нет места».

Короче, как я понимаю, по мере активной работы на компьютере, в нём образуется масса каких-то файлов или их обрывков, которые ни к чему нельзя отнести и комп предлагает мне их стереть. Это мой комп молодец, но ведь я, стирая эту информацию, не понимаю, что стираю. А может эта информация мне нужна?

Думаю, что наша Душа более совершенна. Я не сомневаюсь, что Душа в нашей памяти сортирует поступающую от нас информацию по тематическим «папкам». Скажем, в папке «Детство» есть папки «Раннее детство», «Школьные годы» «Родственники» и т.д. А в тех папках ещё папки. И когда мы хотим что-то вспомнить, то Душа быстро находит нужный файл памяти.

Человек (да и любое живое существо с головным мозгом) помнит всё, что с ним происходило в жизни – что он видел, что слышал, что чувствовал, о чём думал. Но весь этот огромный объём информации необходимо упорядоченно хранить, чтобы можно было бы им пользоваться, иначе запас этой информации бессмыслен.

Итак, в ходе сортировки имеющейся информации получается масса не поступивших в свои папки файлов, масса обрывков, негодных для сортировки, и Душу «клинит» - она не знает, куда это ей всё разложить – по каким «папкам». Посему она подвисает и требует от нас поспать – дать ей возможность без спешки разобраться с полученной за день информацией и перезагрузиться. Но помимо понятных ей файлов, появляются и такие файлы, которые Душа не знает куда пристроить, поскольку при их образовании и вы сами не знали, к чему вам эта информация.

Скажем, вы идёте по улице навстречу вам люди – вы их всех запоминаете и Душа все эти образы отправляет в папку «Случайные люди за такой-то день». Но вдруг вам встретился старик и у вам мелькнула мысль – кого он мне напоминает? И вы мгновенно перебрали в памяти знакомых похожих стариков, включая покойного отца, забыли и тут же переключились на других прохожих. Ну, а теперь перед Душой встаёт проблема – вот этот мельком возникший образ отца в какую папку памяти отправить? И нужно ли это делать?

Или скажем, вы идёте по тротуару и краем глаза внезапно видите на нём собачье дерьмо. Успели мысленно; «…твою мать, собачники!» - и забыли. А что Душе делать с образом дерьма? Куда его отнести на хранение и зачем?

Или взглянули на небо, чтобы понять будет ли дождь, а там высоко летит птица. В мозг незаметно для вас загрузился файл – как высоко! А Душе в папку какой памяти этот файл с полётом птицы поместить?

По идее Душа должна все эти случайные файлы стереть из нашей памяти, как это время от времени предлагает мне мой комп. Но ведь Душа совершеннее сегодняшних компьютеров: а вдруг эти файлы будут нам нужны? И Душа хочет, чтобы мы сначала с ними определились. Но если показывать нам их как есть – один за одним образ отца, кучку дерьма или полёт птицы, – то мы просто откажемся тратить на их просмотр время. И Душа, как сегодня программы искусственного интеллекта, начинает монтировать сюжеты с участием этих файлов, Душа как бы помогает нам определиться, к чему это всё. И вот именно эти сюжеты мы видим, как сновидения.

И вот уже у нас сон, в котором мы с отцом что-то делаем, и вот у нас сон, в котором нас вымазали дерьмом, и вот у нас сон, как мы летим, летим!

Уверен, что массы читателей мне скажут, что я сильно завернул в своих фантазиях, что это уже мало походит даже на такую гипотезу, которую предлагает Пигарёв. Но дело в том, что именно моя гипотеза сновидений, в отличие от гипотезы Пигарёва, исчерпывающи подтверждена фактом.

Дело в том, как сообщили исследователи деталей сновидений, человек помнит сны… всего 3 минуты! Я это проверил – может и не 3 минуты, поскольку самому это очень трудно учесть, но, действительно, человек помнит сам сон очень короткое время.

Если человека разбудил неприятный сон или ему нечем заняться и человек не спеша проснулся, валяется в постели, не спеша вспоминая, что ему снилось, то такой человек как бы помнит сон, но это не так. На самом деле он помнит своё воспоминание об этом сне. Кроме того, есть люди, которых сны неимоверно занимают, и они, проснувшись, обязательно вспоминают, что им снилось, и с этими снами бегут к толкователям снов, чтобы от них радостно возвращаться с мыслью о том, что: «Раз снилось говно, то это к большим деньгам!».

Но многим людям, даже насмотревшимся плохих или хороших снов, проснувшись, надо приступать к делам, занимающим их время. И если эти люди, умывшись, наконец принялись за кофе и у них появилась свободная минутка, чтобы вспомнить, что им снилось, - они уже ничего не вспомнят! Сам сон стирается начисто – в памяти может остаться только, повторю, воспоминание о сне. Вот сами в этом убедитесь – если вы встанете в хлопотах, при которых у вас не будет времени на сновидения, то потом, может, и вспомните, что вам что-то снилось, но что именно не вспомните.

Таким образом само время сна – это время, необходимое Душе для перезагрузки и упорядочивания файлов вашей памяти, кстати, самая большая потеря веса происходит во время сна (я это тоже на себе проверил), то есть наша Душа во время сна работает даже больше, чем при бодрствовании.

А сновидения – это процесс оценки «мусорных» файлов, которые неизвестно в какой «папке» хранить. Если вы, проснувшись, об этих файлах в своих сновидениях не вспомните, то Душа их начисто сотрёт, а если вспомните, то Душа весь сон поместит в «папку» «Сновидения», чтобы вам было о чём поговорить с гадалкой или самому попытаться связать сон с последующими событиями.

Вот как-то так.