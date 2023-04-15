Делегация нефтяников западного Казахстана вернулась из столицы страны как с войны. Натяжки никакой нет - еще на памяти события в Жанаозене, когда десятки протестующих нефтяников и просто граждан были расстреляны на улицах города.

И вот, 11 апреля в Астане спецподразделения полиции избили и задержали рабочих из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго.

Все они бывшие работники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ - аналог российского "Газпрома". Им предложили перейти в другую компанию, но люди отказались от таких условий, настаивая на включение в штат «Озенмунайгаза».

В пятницу 14 апреля уволенные нефтяники «БерАли Мангистау Company» вновь собрались в Жанаозене у офиса «Озенмунайгаза». Как раз делегация вернулась из столицы на родину - именно в такой формулировке, "из столицы на родину". Столица уже не родина. В своём заявлении, записанном на видео, они указали на то, что теперь будут стоять до конца.

В ответе пресс-службы «КазМунайГаза» отмечается, что требование экс-сотрудников «БерАли Мангистау Company» включить их всех в состав АО «Озенмунайгаз» неосуществимо. То есть заранее предупреждают о том, что не примут условий протестующих, а значит противостояние только усилится.

Думаю, кончится тем, что Казахстан развалится, примерно по границам трех жузов, как и возник при образовании СССР. Сликом разные интересы.

А.Б.