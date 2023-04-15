В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите

В России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, примерно 36 тысяч метров над уровнем моря.
Источник не раскрыл детали о новой системе, но сообщил, что "мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника".
То есть надо понимать, что вся электроника в радиусе 36 километров перестанет работать или даже выйдет из строя?
Что-нибудь сломать - это мы первые, конечно. У меня такое ощущение, что где-то в укакзанном радиусе от меня эта система давно уже работает - то интернет пропадает, то телефон перестает соединять... Все время чувствую себя каким-то вражеским космонавтом.
А.Б.
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Лучше бы этой дурью не маялись написал 15.04.2023 09:50
До противника не достают, а нашим гадят конкретно