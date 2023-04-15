В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите

В России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, примерно 36 тысяч метров над уровнем моря.

Источник не раскрыл детали о новой системе, но сообщил, что "мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника".

То есть надо понимать, что вся электроника в радиусе 36 километров перестанет работать или даже выйдет из строя?

Что-нибудь сломать - это мы первые, конечно. У меня такое ощущение, что где-то в укакзанном радиусе от меня эта система давно уже работает - то интернет пропадает, то телефон перестает соединять... Все время чувствую себя каким-то вражеским космонавтом.

А.Б.