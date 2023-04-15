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Московский листок

Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна

Опубликовано 15.04.2023 в разделе комментариев 0

зерно порт хле6
Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна

Из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в течение пары недель, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Планируется поставка в адрес ДНР стройматериалов, которая уже работает. В обратном направлении - чтобы была возможность удешевить логистику".

Логика интересная - в сотне километров восточнее находится международный порт Таганрога, который еще с дореволюционных времен служил для вывоза российского зерна за границу.

Статус порта в Мариуполе на сегодня вообще не определен, но понятно, что о поставках за границу речи вообще не идет. Но раньше этот порт использовался в основном для поставок металла с "Азовстали", а зерно возили из других точек. В частности, готовили возить через Севастополь, посроили там специальные терминалы в Севастопольской бухте...

При чем тут Мариуполь? Куда возить зерно в Россию в Таганрог и Ростов, а оттуда встречным курсом зерно на вывоз? В порты Краснодарского края, где своего зерна девать некуда?

Не понимаю... В конце концов, поставки в Россию по суше короче и не требуют двойной-тройной перевалки. Все как-то вот так...

А.Б.



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