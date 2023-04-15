Ютуб, как вы, может быть, знаете, выставляет оценку каждому ролику на предмет возможной или невозможной монетизации. Практического смысла в этом нет - денег все равно в России они больше не платят. Но на продвижение ролика в самой системе, видимо, влияет.

У меня почти в каждом сюжете появляется значок ограничения монетизации, после запроса дополнительной проверки в 80-90 процентах случаев монетизацию возвращают, хотя, повторюсь, практического смысла в этом нет. Можно как-то пытаться обойти это ограничение, но я брезгую.

Ну так вот, из роликов, которые в последнее время были запрещены для монетизации после дополнительной проверки, осталось только два: "В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса" и "В Ростове продолжается притча про неправедного судью". Оба с формулировкой: "Есть оскорбления или угрозы в адрес отдельных лиц или группы людей".

То есть группа людей "неправедные судьи" для России в глазах экспертов Ютуба должна быть защищена и ограждена от разных оскорбительных для нее оценок.

Ну что тут поделаешь?

Видимо, не увижу я благодатной монетизации... Ну так по-любому не увижу. От Яндекса благодаря Роскомнадзору и Генпрокуратуре, а от Ютуба - благодаря Путину и СВО.

А.Б.