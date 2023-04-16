Кровавая Пасха в Донецке

Сегодня Пасха у православных христиан.

Сегодня яйца с тресокм разбиаваются,

и душу трогают колокола.

И пролетарии всех сран соединяются

вокруг пасхального стола...

Не очень они сегодня соединяются, скорее наоборот. Но песня-то советских времен, хоть и диссиденстская. Тогда все же больше соединялись...

ВСУ обстреляли Спасо-Преображенский собор в центре Донецка в момент, когда там шла пасхальная служба. Сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших.

А спросишь у них - так все православные, и те, и эти...

А.Б.