Кровавая Пасха в Донецке

Сегодня Пасха у православных христиан.
Сегодня яйца с тресокм разбиаваются,
и душу трогают колокола.
И пролетарии всех сран соединяются
вокруг пасхального стола...
Не очень они сегодня соединяются, скорее наоборот. Но песня-то советских времен, хоть и диссиденстская. Тогда все же больше соединялись...
ВСУ обстреляли Спасо-Преображенский собор в центре Донецка в момент, когда там шла пасхальная служба. Сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших.
А спросишь у них - так все православные, и те, и эти...
А.Б.
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