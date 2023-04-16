После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов.

Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, это неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Однако сегодня финские политики поддерживают предложения об отмене этого статуса.

Экс-командующий Силами обороны, депутат парламента Ярмо Линдберг считает, что членство в НАТО позволяет Хельсинки поставить под вопрос мирный статус островов. Бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента Пекка Товери сообщил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы российской агрессивной политики.

Это любопытно, поскольку Аландские острова хотя и являются шведской автономией в составе Финляндии, по сути - острова русские, все основные объекты на островах, начиная со столицы Мариенхамна, названной в честь императрицы Марии, связаны с русским периодом. До прихода России там не было, считай, ничего, кроме жалких рыбацких хижин.

Именно попытка Финляндии под давлением Германии вооружить мирные Аландские острова, привела к советско-финскому конфликту и кровопролитной войне. Мало, кто вспоминает...

А.Б.