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Московский листок

Финляндия решила повторить ситуацию перед советско-финской войной

Опубликовано 16.04.2023 в разделе комментариев 1

украина закон финляндия
Финляндия решила повторить ситуацию перед советско-финской войной

После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов.

Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, это неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Однако сегодня финские политики поддерживают предложения об отмене этого статуса.

Экс-командующий Силами обороны, депутат парламента Ярмо Линдберг считает, что членство в НАТО позволяет Хельсинки поставить под вопрос мирный статус островов. Бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента Пекка Товери сообщил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы российской агрессивной политики.

Это любопытно, поскольку Аландские острова хотя и являются шведской автономией в составе Финляндии, по сути - острова русские, все основные объекты на островах, начиная со столицы Мариенхамна, названной в честь императрицы Марии, связаны с русским периодом. До прихода России там не было, считай, ничего, кроме жалких рыбацких хижин.

Именно попытка Финляндии под давлением Германии вооружить мирные Аландские острова, привела к советско-финскому конфликту и кровопролитной войне. Мало, кто вспоминает...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все изменилось за 90 лет
[[[ написал 16.04.2023 10:13
> привела к советско-финскому конфликту
.
Ситуация сейчас совершенно другая - у России нет армии, нет нормального оружия, население мобилизации боится как огня...
Ремилитаризируют на раз-два
А Россия повизжит и заткнется
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