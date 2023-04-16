Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Спецрейс с лампадой с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает государственное «РИА Новости».

Огонь передадут представителям различных епархий. Затем его доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Также огонь развезут по 11 московским храмам, их список опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

У меня вопрос только один - почему спецрейск и почему в правительственной части аэропорта Внуково?

Про то, что чуда в схождении благодатного огня никакого нет давали пояснения куда более авторитетные в области религии источники, в том числе и непосредственно связанные с РПЦ. Но ладно, традиция есть традиция.

Но почему в государстве, где все еще есть конституция, и согласно которой церковь отделена от государства, церковные традиции поддерживаются в том числе и спецрейсами?

В конце концов, бюджет у нас имеет статус закона, и в нем спецрейсы с благодатным огнем не предусмотрены.

- Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека -… прогрессу, науке, технике - я говорю не об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении, - сказал патриарх, обращаясь к верующим после литургии в храме Христа Спасителя.

Не о спецрейсах ли с объектами поклонения говорил предстоятель?

А.Б.