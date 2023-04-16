Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Опубликовано 16.04.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Спецрейс с лампадой с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает государственное «РИА Новости».

Огонь передадут представителям различных епархий. Затем его доставят в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Также огонь развезут по 11 московским храмам, их список опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

У меня вопрос только один - почему спецрейск и почему в правительственной части аэропорта Внуково?

Про то, что чуда в схождении благодатного огня никакого нет давали пояснения куда более авторитетные в области религии источники, в том числе и непосредственно связанные с РПЦ. Но ладно, традиция есть традиция.

Но почему в государстве, где все еще есть конституция, и согласно которой церковь отделена от государства, церковные традиции поддерживаются в том числе и спецрейсами?

В конце концов, бюджет у нас имеет статус закона, и в нем спецрейсы с благодатным огнем не предусмотрены.

- Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека -… прогрессу, науке, технике - я говорю не об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении, - сказал патриарх, обращаясь к верующим после литургии в храме Христа Спасителя.

Не о спецрейсах ли с объектами поклонения говорил предстоятель?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка судейского корпуса
В Ростове-на-Дону уже несколько дней идет зачистка...
09.04.2023
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая нас с вами использует
Михаил Делягин: Поток частной политики, которая на...
05.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В G7 не стали фиксировать сроки отказа от угольных электростанций (0)
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве (0)
Финляндия решила повторить ситуацию перед советско-финской войной (1)
Кровавая Пасха в Донецке (0)
Видимо, не увижу я благодатной монетизации... Ну так по-любому не увижу (4)
Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна (7)
В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите (7)
Кончится тем, что Казахстан развалится, примерно по границам трех жузов (10)
Что такое сновидения? (5)
Летом на автомобиле будет непросто искупаться (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss