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Московский листок

В G7 не стали фиксировать сроки отказа от угольных электростанций

Опубликовано 16.04.2023 в разделе комментариев 0

аэс электроэнергия
В G7 не стали фиксировать сроки отказа от угольных электростанций

Фиксирование четких сроков сорвалось из-за позиции Японии. Дело в том, что Стране восходящего солнца сложно осуществлять переход на возобновляемые источники энергии и перезапускать свои АЭС. Поэтому Япония не планирует отказываться от угольных электростанций: потребность Токио в них по-прежнему ощутима.

В Японии, как обычно, соображают.

Если идет тенденция на отказ от АЭС, то надо же чем-то их заменять?

ТЭС не получается - дефицит газа и дизельного топлива. Остается уголь. Но против него выступает экология.

А на одних ветровых и приливных электростанциях не проятнуть современной экономике... Сами себя люди загоняют в неразрешимую ситуацию.

Хотя еще в 17-м веке даже в королевских домах стояли поставцы для лучин. Тоже решение, конечно...

А.Б.



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