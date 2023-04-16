Финляндия решила повторить ситуацию перед советско-финской войной #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте! Сегодня Пасха у православных христиан. Сегодня яйца с тресокм разбиаваются, и душу трогают колокола. И пролетарии всех сран соединяются вокруг пасхального стола... Не очень они сегодня соединяются, скорее наоборот. Но песня-то советских времен, хоть и диссиденстская. Тогда все же больше соединялись... ВСУ обстреляли Спасо-Преображенский собор в центре Донецка в момент, когда там шла пасхальная служба. Сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших. А спросишь у них - так все православные, и те, и эти... https://forum-msk.org/material/news/1... Пока снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381 Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Кратко: - Самолеты с российским ядерным топливом отправились из Финляндии - Полиция Москвы возбудила уголовное дело после сожжения Корана у Белого озера на востоке столицы - В ФРГ отключили от энергосети три последние работающие АЭС - За время спецоперации Варшава потратила на военную помощь Украине более 1% ВВП 1. Финляндия решила повторить ситуацию перед советско-финской войной https://forum-msk.org/material/news/1... 2. Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... 3. В G7 не стали фиксировать сроки отказа от угольных электростанций https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться