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Московский листок

"Полный Делягин" номер 69

Опубликовано 16.04.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей за неделю от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России, доктора экономических наук Михаила Делягина.



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16.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
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