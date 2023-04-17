Медведев заявил, что Польша может исчезнуть

Комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины на удары по России и быстром проигрыше Москвы случае войны с НАТО он указал, что не может предсказать победителя, но судьба Польши ему известна.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет... но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», - написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Украина закончится, как только закончится её финансирование странами Запада.

Это хорошо, что экс-президент и экс-премьер озабочен судьбами мира. Кому ж еще, как не ему?

Только почему это выглядит так нелепо?

Может, не стоит поддерживать троллинг польских и украинских политиков?

Поляки исключительно похожи на нас, а украинцы - это вообще мы, буквально, на первый второй рассчитайсь - и вот первые это русские, а вторые украинцы. Или наоборот, первые украинцы, а вторые русские. Без разницы.

Сеять рознь и тем более вражду среди одного, по сути, народа - вредная глупость.

Да, бывало, что Польша исчезала с карты Европы, растворяясь в России, Германии и Австро-Венгрии - немцы тоже, на самом деле, недалеко ушли, 300 лет Россией правили, и ничего. Свои были. И если б не Вторая мировая война с ее параноидальным идейным наполнением, так бы и оставались своими.

Но зачем повторять историю, которую не надо повторять?

А.Б.