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Московский листок

Медведев заявил, что Польша может исчезнуть

Опубликовано 17.04.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Медведев заявил, что Польша может исчезнуть

Комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины на удары по России и быстром проигрыше Москвы случае войны с НАТО он указал, что не может предсказать победителя, но судьба Польши ему известна.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет... но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», - написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Украина закончится, как только закончится её финансирование странами Запада.

Это хорошо, что экс-президент и экс-премьер озабочен судьбами мира. Кому ж еще, как не ему?

Только почему это выглядит так нелепо?

Может, не стоит поддерживать троллинг польских и украинских политиков?

Поляки исключительно похожи на нас, а украинцы - это вообще мы, буквально, на первый второй рассчитайсь - и вот первые это русские, а вторые украинцы. Или наоборот, первые украинцы, а вторые русские. Без разницы.

Сеять рознь и тем более вражду среди одного, по сути, народа - вредная глупость.

Да, бывало, что Польша исчезала с карты Европы, растворяясь в России, Германии и Австро-Венгрии - немцы тоже, на самом деле, недалеко ушли, 300 лет Россией правили, и ничего. Свои были. И если б не Вторая мировая война с ее параноидальным идейным наполнением, так бы и оставались своими.

Но зачем повторять историю, которую не надо повторять?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Мотя чОрный написал 17.04.2023 10:33
Общая численность этнических поляков около 45 млн человек, из них в Польше проживает 37 млн. Не сильно малый народ, однако.
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(без названия)
Киса написал 17.04.2023 09:36
Поляки-малый народ, и мышление у них соттветствующее. Они всегда поддерживают прибалтов.
Однажды в сети ко мне привязался мужик из Коломны. Пишет, что он поляк. Он превозносил и защищал прибалтов. Говорил, что русские должны уехать отсюда. Только когда я выразилась по-западному, он от меня отвалил. У его внуеов еврейские имена. То есть получается, что русским здесь жить нельзя, а евреям можно? Здесь Европа, между прочим.
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