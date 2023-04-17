Медведев заявил, что Польша может исчезнуть

Комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины на удары по России и быстром проигрыше Москвы случае войны с НАТО он указал, что не может предсказать победителя, но судьба Польши ему известна.
«Не знаю, кто выиграет или проиграет... но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», - написал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Украина закончится, как только закончится её финансирование странами Запада.
Это хорошо, что экс-президент и экс-премьер озабочен судьбами мира. Кому ж еще, как не ему?
Только почему это выглядит так нелепо?
Может, не стоит поддерживать троллинг польских и украинских политиков?
Поляки исключительно похожи на нас, а украинцы - это вообще мы, буквально, на первый второй рассчитайсь - и вот первые это русские, а вторые украинцы. Или наоборот, первые украинцы, а вторые русские. Без разницы.
Сеять рознь и тем более вражду среди одного, по сути, народа - вредная глупость.
Да, бывало, что Польша исчезала с карты Европы, растворяясь в России, Германии и Австро-Венгрии - немцы тоже, на самом деле, недалеко ушли, 300 лет Россией правили, и ничего. Свои были. И если б не Вторая мировая война с ее параноидальным идейным наполнением, так бы и оставались своими.
Но зачем повторять историю, которую не надо повторять?
А.Б.
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Мотя чОрный написал 17.04.2023 10:33
Киса написал 17.04.2023 09:36
Однажды в сети ко мне привязался мужик из Коломны. Пишет, что он поляк. Он превозносил и защищал прибалтов. Говорил, что русские должны уехать отсюда. Только когда я выразилась по-западному, он от меня отвалил. У его внуеов еврейские имена. То есть получается, что русским здесь жить нельзя, а евреям можно? Здесь Европа, между прочим.